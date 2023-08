Highlight Festival viert jubileum met extra festivaldag

De eerste jubileumeditie van het Highlight Festival is er meteen een met een extra festivaldag. Bovendien gaat de organisatie van drie naar vijf podia, worden er camera’s geïnstalleerd op het terrein en schakelen ze over op een cashless betaalsysteem. Muzikaal zit het alvast snor met Niels Destadsbader, Mama’s Jasje, Gene Thomas, Michael Schack en Dave Clark.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september viert het Highligt Festival zijn vijfde editie. Organisator Lennert Vintevogel is tevreden over de voorbereidingen en hoopt dat de wijzigingen aanslaan. “We organiseren voor het eerst op vrijdag een extra festivaldag. Hierdoor wordt het terrein wat groter omwille van de live-tent, die dan op zaterdag wordt omgetoverd tot de Babafesttent. Het live-gedeelte is natuurlijk heel anders dan een dj-podium voorzien van 2 op 2 meter. Verder is onze Diamond Vip uitgebreid met 10 meter, krijgt de Golden Vip er 5 meter bij en is de mainstage 10 meter breder en 2 meter hoger.” Voor de organisatie van het festival is Lennert heel tevreden over familie, vrienden en kennissen die komen helpen. “Ik noem hen onze toppers, want zonder hen geen Highlight Festival. Sommigen nemen hiervoor zelfs een week verlof. Ze zijn dan ook een belangrijk onderdeel in onze organisatie van het festival. Net zoals stad Ieper en onze partners/sponsors, die het betaalbaar houden. Ik denk dat redelijk wat bezoekers niet beseffen wat een serieus werk het is om dit zowel praktisch als financieel allemaal te organiseren. Op de festivaldag zelf kijk ik dan vooral uit naar de slotshow. Dan komen we met ons kernteam samen op een van onze vip-decks om te genieten van het prachtige uitzicht van de mainstage en van het vuurwerk. Hopelijk zullen we mogen klinken op een geslaagde editie, maar ik wil niks jinxen.”

Fris ‘teuschje’

De grootste uitdaging op de festivaldag zelf ziet Lennert in het scherp houden van alle manschappen. “Het gaat vooral om het anticiperen op drukke momenten bij de bar, logistiek alles klaar krijgen zodat er geen bar zonder drank valt en ervoor te zorgen dat iedereen een fris teuschje kan drinken. In de loop der jaren hebben we enkele vrijwilligers meer verantwoordelijkheid gegeven en we zien dat dit zijn vruchten afwerpt.”

‘Rider’

Op een festival komen artiesten ook altijd af met een wensenlijst van hetgeen ze in hun backstageruimte willen, de zogenaamde rider. Dat is niet anders voor het Highlight Festival. “We zorgen vanaf dag één dat iedere artiest zijn volwaardige rider krijgt. We willen dat de artiest zich goed bij ons voelt en dit positief verhaal verdervertelt. Wel grappig dat wanneer Nederlandse artiesten bier op hun rider zetten, ze het merk Heineken willen. We voorzien dit dan ook. (lacht) Er zijn altijd wel speciallekes op een rider. Dit jaar vraagt er bijvoorbeeld iemand Japanse sake on ice. En ik meen mij te herinneren dat Yves De Ruyter een nieuw PlayStationspelletje op zijn rider had staan, eentje dat hij nog niet had. Waar ik zelf inspiratie haal voor de organisatie van het festival? Op Tomorrowland bijvoorbeeld, daar ga ik ieder jaar heen. Fijn te zien hoe het allemaal tot in de puntjes geregeld is. Tot de plaatsing van toiletten, de aankleding of de storytelling, geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.”

Ticketfraude

Als Lennert zelf een favoriete artiest moet uitkiezen, dan moet hij niet lang nadenken. “Dit jaar is dat toch Dave Clarke. We zijn supertrots dat we dit icoon van de technowereld kunnen plaatsen op ons festival. Dave wordt enorm veel gevraagd op festivals en events, maar speelt er slechts enkele, wat dit wel uniek maakt. Waarom hij voor ons heeft gekozen? Ik denk persoonlijk aan ons groeiverhaal dat we de afgelopen vijf jaar gerealiseerd hebben. King Kong host onze Garden of Techno-stage.” De ticketverkoop verloopt vlot, maar er zijn er nog. Sommigen hebben al gebruikgemaakt van Ticketswap. “Voorlopig nog maar 13. Om gekochte tickets door te verkopen, werken we met officiële partners, zoals Ticketswap en Eventix. Zo gaan we ticketfraude tegen en voorkomen we dat tickets meerdere malen verkocht worden.” Kan het festival ook online gevolgd worden? “Dat staat nog niet op de planning, maar we zullen de optredens van onze mainstage wel opnemen om achteraf eventueel een straffe dj-set op Youtube te plaatsen. Dan kan het publiek nog eens nagenieten en horen hoe ze uit de bol gegaan zijn!”