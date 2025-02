Highlight Festival verhuist naar Pilkemseweg

Na vijf edities op de weide langs de Zuiderring in Ieper verhuist Highlight Festival naar een nieuwe locatie. Het dancefestival, dat vorig jaar 9.000 toeschouwers over twee dagen lokte, zal in 2025 en de volgende jaren doorgaan op een weide langs de Pilkemseweg.

Al sinds 4 februari hint Highlight Festival op sociale media over een eventuele nieuwe locatie. Met #NewLocation als hashtag postte het festival filmpjes met beelden uit onder andere Beselare, Zonnebeke, Nieuwkerke en Poperinge. Het zorgde voor tal van speculaties, maar de organisatoren hielden ruim twee weken de lippen stijf op elkaar. Tot donderdag 20 februari, want dan organiseerde Highlight Festival een partneravond voor sponsors, medewerkers en sympathisanten bij Autobedrijf Lagrou in de Pilkemseweg in Ieper, waar ze in primeur de nieuwe locatie zouden onthullen aan de aanwezigen.

Veel voordelen

“Dat onze partneravond plaatsvond bij Autobedrijf Lagrou is geen toeval, want onze nieuwe festivalweide is pal aan de overkant van de straat”, zegt Lennert Vintevogel, die samen met Niels Pierpont, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez Highlight Festival organiseert. “Deze locatie heeft veel voordelen: het is goed bereikbaar, het is groot genoeg, er is een toegangsweg en er is veel parking in de buurt. We zijn dan ook heel enthousiast om hier het volgende hoofdstuk van Highlight Festival te schrijven.”

Derde locatie

Daarmee is Highlight Festival al aan zijn derde locatie toe. De eerste twee edities in 2018 en 2019 vonden plaats op een alpacaweide tussen de Zuiderring en de Meenseweg. In 2020 en 2021 vonden er door corona geen edities plaats, maar in 2022 werd er een eerste keer verhuisd naar de weide aan de andere kant van de Zuiderring. Daar vonden ook de vierde editie in 2023 en de vijfde editie in 2024 plaats.

Nu moet het festival dus weer verhuizen. “Op onze vertrouwde weide komen deze zomer andere gewassen”, zegt Lennert Vintevogel. “Ook de weide waar er geparkeerd kon worden, is niet meer beschikbaar. Een terugkeer naar die locatie is ook niet aan de orde, maar we hebben wel de garantie dat we voor enkele jaren op onze nieuwe locatie terecht kunnen.”