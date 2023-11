Highlight Festival organiseert tweede nieuwjaarsfuif: “Op oudejaar mag het iets meer zijn”

Voor de tweede keer bouwen de organisatoren van Highlight Festival een stevig nieuwjaarsfeestje in de Fenix. Highlight Festival New Years Eve heeft alle ingrediënten die ook het dancefestival in september een succesrecept maken, inclusief hun officieuze resident-dj DJ F.R.A.N.K. en catering van de Yperley.

Met 9.000 bezoekers was Highlight Festival in september opnieuw een schot in de roos. Wie niet kan wachten op de zesde editie van het dancefestival komende zomer kan alvast zijn hartje ophalen op zaterdag 31 december. Surfend op hun succesformule pakken de organisatoren immers uit met Highlight Festival New Years Eve.

“Het is al de tweede editie”, vertelt Lennert Vintevogel, die samen met Niels Pierpont, Jeroen Crombez en Jordy Becquoye instaat voor de organisatie van Highlight Festival. “Eigenlijk wilden we het al eerder doen, maar corona stak telkens stokken in de wielen. De eerste editie vorig jaar was bijna uitverkocht, het werd een heel geslaagd feestje met veel sfeer en ambiance.”

Inclusief drank

“Op oudejaar mag het al eens iets meer zijn en daarom koppelen we het aan een dinner experience in de Yperley van Jürgen Crombez, die ook de vaste cateraar is van de vip-ruimte op Highlight Festival”, vertelt Lennert. “Vorig jaar was dat met honderd eters een groot succes. Ook dit jaar bieden we in de Yperley op de Grote Markt een driegangenmenu all-in aan voor 150 euro, inclusief ticket voor de fuif in de Fenix.”

Wie liever elders zijn feestmaaltijd verorbert maar achteraf in de Fenix de beentjes wil losgooien, kan vanaf 22.30 uur naar daar afzakken. “Met het all-inticket van 60 euro kun je heel de nacht – tot 5 uur ’s morgens alle reguliere dranken zoals bier, cava, wijn, water en frisdranken gratis bestellen”, vervolgt Lennert. “Zo hoef je niet de ganse nacht te sukkelen met je portefeuille of bonnetjes.”

De Highlight-stempel zetten de organisatoren met de inrichting van de zaal. “We kleden de zaal volledig in met een spectaculaire opstelling en lichtshow”, vervolgt Lennert Vintevogel. “Ook voorzien we veel confetti en special effects. De dj van dienst is onze officieuze resident-dj DJ F.R.A.N.K., aangevuld met lokale dj’s zoals The Crunchers, dj Artois en mezelf, lennert V.”