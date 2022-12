Highlight Festival organiseert nieuwjaarsfuif in de Fenix: “Veel confetti en special effects”

De organisatoren van Highlight Festival pakken op zaterdag 31 december uit met de eerste editie van Highlight Festival New Years Eve. Ze werkten een all-inconcept uit met twee formules en strikten onder meer 5NAPBACK als dj. “We kleden de zaal volledig in met een spectaculaire opstelling en lichtshow”, zegt Lennert Vintevogel.

Met ongeveer 8.000 bezoekers was Highlight Festival in september opnieuw een schot in de roos. Wie niet kan wachten op de vijfde editie van het dancefestival komende zomer, kan alvast zijn hartje ophalen op zaterdag 31 december. Surfend op het succes van hun succesformule pakken de organisatoren immers uit met een eerste editie van Highlight Festival New Years Eve.

Twee formules

“Dit gingen we in principe al vorig jaar doen maar door covid was dit niet gelukt”, zegt Lennert Vintevogel, die samen met Niels Pierpont, Jeroen Crombez en Jordy Becquoye instaat voor de organisatie van Highlight Festival. “We werkten een all-inconcept uit waarbij je kan kiezen uit twee formules. Met de dinner experience krijg je een driegangenmenu voor 135 euro in de Yperley met shuttle naar de Fenix. Een kaartje voor Highlight Festival NYE zondere dinner is 50 euro all-in.”

Spectaculaire lichtshow

De Highlight-stempel zetten de organisatoren met de inrichting van de zaal. “We kleden de zaal volledig in met een spectaculaire opstelling en lichtshow”, vervolgt Lennert Vintevogel. “Ook voorzien we veel confetti en special effects. De dj’s van dienst zijn 5NAPBACK, Lennert V, Max V, David B en The Crunchers.” Tickets kunnen gekocht worden via www.highlightfestival.com/highlight-nye.”

WK Fan Dôme

Samen met Niels Pierpont organiseerde Lennert Vintevogels trouwens de Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme in de Fenix, al was dat door de vroege uitschakeling van de Rode Duivels een kort leven beschoren. “Tuurlijk spijtig dat het gedaan is maar we hebben veel positieve reacties mogen ontvangen van onze bezoekers. Vele waren blij dat er iets te doen was in Ieper rond het voetbal. De opkomst was behoorlijk maar we hadden er meer van verwacht. Onze grote dank gaat richting onze sponsors, zonder hen was dit niet rendabel”, besluit Lennert Vintevogel. (TOGH)