Highlight Festival opnieuw schot in de roos: “Een meerwaarde voor Ieper”

De organisatoren van Highlight Festival kunnen terugblikken op een geslaagde vijfde editie. Zowel tijdens Highlight Live op vrijdag als op het dancefestival op zaterdag zat de sfeer er goed in. Over de twee dagen waren er bijna 12.000 bezoekers.

Highlight Festival vindt al sinds 2018 plaats op de festivalweide langs de Zuiderring, maar dit jaar was het voor het eerst een tweedaagse. Op vrijdag 1 september stonden Mama’s Jasje, Gene Thomas, Niels Destadsbader en Michael Schack al op het podium van de eerste editie van Highlight Live.

Main Stage blikvanger

Op zaterdag 2 september gingen om 12 uur al de deuren open van de vijfde editie van Highlight Festival, met als toppers op de affiche onder andere Dave Clarke, 5NAPBACK, Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob, Jebroer en Cherry Moon Trax. Er kon gefeest worden in vier tenten – Babafest Stage, Garden of Techno, Clarebout Feesthut en Papi Chulo -, maar de Main Stage blijft de blikvanger. Elk jaar is het uitkijken naar de aankleding. Deze editie werd een grote blauwe vlinder erin verwerkt, verwijzend naar het thema The Magical Forest of Lepidoptera.

jong en oud

De straffe line-up, verschillende special effects en vuurwerk en prachtige zomerweer zorgden voor een uitgelaten sfeer. Ook burgemeester Emmily Talpe genoot met volle teugen van de ambiance. “Het is fantastisch. Enorm veel mensen samen, jong en oud”, glundert de burgemeester. “Ik herbeleef mijn jeugd en kom heel veel mensen tegen die ik al lang niet meer gezien had. De muziek is ook fantastisch, de sfeer is over the top en het eten is heel lekker. Ik denk dat het festival zeker een meerwaarde is voor Ieper. Dikke chapeau voor de inzet van de organisatoren en de vele vrijwilligers.

Over de twee dagen werd een opkomst van 12.000 bezoekers verwacht. Of dat aantal ook bereikt werd is nog onduidelijk. De organisatoren waren zondagmorgen nog niet bereikbaar voor een reactie.

Kidz Festival

De festivalweide langs de Zuiderring is trouwens nog niet uitgefeest. Vandaag vindt er nog het Kidz Festival plaats, een organisatie van Kiwanis Ieper Vlakke Land. Op de affiche prijken Sarah & Bavo, Plop, #LikeMe, De Ketnetband en Pauline. Er zijn nog tickets beschikbaar aan de deur voor 33 euro. (TOGH)