Heuvellandse wijn aan de château van Kemmel om verlengd weekend af te sluiten

Op het kasteeldomein van de Warande, de château, in Kemmel wordt vandaag voor de 15de keer lokale Heuvellandse wijn geproefd. Voor velen zijn de Wijnfeesten het ideaal moment om de zomer af te sluiten. Nieuw dit jaar is de afsluitende barbecue in het Warandepark.

Aan de formule werd verder deze niet gesleuteld. “Er wordt aan onze bezoekers een wijnglas verkocht waarmee dan de Heuvellandse wijnen kunnen geproefd worden. Er zijn standjes met lekkernijen en momenten om te luisteren naar het verhaal van de wijnboeren.”

Dit verhaal van de Heuvellandse wijn gaat dit jaar vooral over het uitzonderlijke warme weer. “Iedereen zal dat natuurlijk onmiddellijk linken aan een zeer goed oogst maar ik wil toch wel melden dat er aan het warme weer ook wel limieten zijn,” vertelt Ward Six van wijngoed de Monteberg, organisator van de Wijnfeesten. “Zo noteren we nu al een tragere ontwikkeling door de mindere sapstroom. Ik verwacht voor deze oogst een zeer goede kwaliteit maar een minder volume.”