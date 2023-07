Heule trekt verfriste Watermolen Feesten op gang

Ondanks de voor velen onverwachte wegeniswerken leidden vrijdagavond in Heule-Watermolen alle wegen naar het hartje van de levendige wijk voor de opening van de 79ste editie van de Watermolen Feesten, de wat meer hedendaagse naam voor wat vroeger gewoon ‘kermis’ heette. Ook de verwachte tropische hitte zal geen hindernis zijn om het hele weekend door te feesten, want een vernieuwd bestuur zorgde voor een overvol en gevarieerd programma. “Een slag apart, die Watermolenaars”, zei Stephanie Demeyer die als schepen het feest opende.

Een van de hoofdingrediënten van het weekend blijft de verkiezing van Tineke van de Watermolen. In 1964 is men ermee gestart, een jaartje na de eerste Tinekesverkiezing in Heule. De vijf jeugdige kandidaten – alle vijf zijn ze pas 16 – werden vrijdagavond al even aan het publiek voorgesteld: Liene Dierendonck, Marieke Cornillie, Zoë Vanherpe, Camille Corion en Loena Vandamme. Zaterdagavond weten we wie Nora Dekyvere mag opvolgen en het felbegeerde lintje een jaar mag dragen.

Vers bloed

In haar openingswoord loofde schepen Stephanie Demeyer het feit dat het feestbestuur met de onvermoeibare voorzitter en voortrekker Jean-Pierre Gheysens erin geslaagd was om vers bloed aan te trekken en zo het voortbestaan van de Watermolen Feesten te garanderen. “Vrijwillig engagement, het is vandaag de dag niet meer evident”, zei de schepen. Er werd vrijdagavond nog verder gefeest met de plaatselijke zangeres Martine, dj Arno en de Turbo Alive Band.

Op zaterdag én zondag is er voor de kinderen in de weide van Watermolenwal van 14 tot 19 uur een groot speeldorp met ringwerpen, touwtrekken, steltlopen, grime en nog veel meer. De opbrengst van het inschrijvingsgeld gaat naar Jeugd Rode Kruis Vlaanderen. Ouders kunnen intussen mee genieten in de Bar del Sol – en dat zal wel een toepasselijke naam zijn! Op zaterdag is er vanaf ’s morgens voor de eerste keer een groot dartstoernooi.

Sint-Godelieve

De Watermolen Feesten vinden hun oorsprong in het feest van Sint-Godelieve, patroonheilige van de parochie. In de kerk loopt in het weekend een kunsttentoonstelling met werk van keramist Rudy Dhaenens en werken van de leden van het schilderatelier van dienstencentrum De Zevenkamer. Er zijn ook bloemstukken te zien van Fleurt-Ip.

Zondag 9 juli om 10.30 uur is er plechtige hoogmis met het koor Per Voce. Daarop volgt voor de ingeschrevenen in de Watermolenwal de dorpsbarbecue ‘De Zeuge van de Watermolen’. Afsluiten doet men ’s avonds met een optreden van de Green Onions en dj Michiel van de Kameleon. (NOM)