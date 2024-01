Heule is poëziedorp tijdens Poëzieweek

Van 25 tot en met 31 januari gaat de Poëzieweek door in Vlaanderen en Nederland. Kortrijk neemt opnieuw deel aan ‘Weesgedichten’. Bib Kortrijk maakt in 2024 voor de eerste keer de bewuste keuze om de Weesgedichtencampagne uit te rollen in een deelgemeente. Dit jaar ligt de focus op Heule, dat gedurende de Poëzieweek zo een heus poëziedorp wordt met meer dan 30 gedichten.

‘Weesgedichten’ is een unieke manier om poëzie in de openbare ruimte te brengen. “Inwoners stellen hun raam ter beschikking en adopteren als het ware een gedicht dat vervolgens de voorbijgangers verwondert. De vorige keer merkten we heel wat enthousiasme bij de Heulenaars, dus de keuze om van Heule ons eerste Poëziedorp te maken was snel gemaakt”, aldus Axel Ronse, schepen van cultuur.

“De afspraak is om de weesgedichten de volledige Poëzieweek te laten staan, op sommige ramen zien we er zelfs nog van vorig jaar” – coördinator Lieselot Maerten

Kandidaat-adoptieouders uit Heule kozen zelf hun favoriete gedicht uit een mooie selectie met werk van onder andere het Letterzettercollectief, lokale en bekende dichters zoals Heulenaar Joris Denoo en Kamagurka. “Intussen zijn enthousiaste vrijwilligers, leerlingen van Design & Art School Kortrijk en bibmedewerkers al op pad om de gedichten op de ramen aan te brengen. De afspraak is om de weesgedichten de volledige Poëzieweek te laten staan, op sommige ramen zien we er zelfs nog van vorig jaar”, vertelt coördinator Lieselot Maerten.

Fiets- en wandelroute

Wie de gedichten zelf wil gaan spotten, kan de wandelschoenen aantrekken of op de fiets springen. “Met de gratis app izi.TRAVEL kan je zelf je poëzieroute uitstippelen. Je vindt in deze app de locaties van alle gedichten, info over de dichter en een geluidsfragment”, vult coördinator Vincent Coomans aan. Alle locaties zijn ook terug te vinden op de weesgedichtenflyer, beschikbaar in buurtbibliotheek Heule en de centrale bibliotheek.

‘Kwetterende verzen’ op Gedichtendag

Om de Poëzieweek in stijl af te trappen organiseert de bib samen met vrijwilligers van De Parkiet ook een evenement voor de jongere poëzieliefhebbers. Op 25 januari, Gedichtendag, kan er in ‘t Kasteel van Heule lustig worden gespeeld, geknutseld en gedicht onder begeleiding van dichter Mattijs Deraedt. Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom vanaf 17.30 uur.