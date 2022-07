Heule Congé is helemaal terug en zit in een nieuw kleedje

‘HeuleCongé’ wordt de opvolger van het jarenlange succesverhaal ‘Heule Conzee’. ‘Smot ma jun kitn’ staat er te lezen op de affiche. Met deze quote zet de vzw ‘Heuls&Heftig’ Heule op vrijdag 15 juli, weliswaar in een nieuwe formule, de Kortrijkse congé in.

Traditioneel wordt de Kortrijkse congé feestelijk ingezet in deelgemeente Heule met ‘Heule Conzee’. In 2019 was het met ‘HeuleConzee Jubilee’ de laatste keer dat ‘Confrérie De Griffioen’ de organisatie op zich nam.

In 2020 zou het ‘Heuls Denk Platform’ de coördinatie overnemen. Maar corona schrapte deze editie. 2021 ging ook niet door. Dit jaar zien drie Heulenaars het zitten om de traditie verder te zetten. Ze nemen de organisatie op zich en richten een vzw op.

Deze kersversevzw‘Heuls&Heftig’ zag het levenslicht op 17 mei 2022. De organisatoren wensen, niettegenstaande hun namen al circuleren in het centrum, in de krant voor het grote publiek anoniem te blijven. Reden: “Het zijn de Heulenaars die centraal staan”. Alle feesten inHeulezijn gemaakt door Heulenaars voor Heulenaars. Dat onderscheidtHeulevan andere steden en gemeenten.

Samenwerking met vier cafés

H&H eerste activiteit, ‘HeuleCongé’, wordt zoals vroeger een samenwerking met de viercafésop de Platse:DenHert, De Kameleon,DenBuro enCaféDudu. Er zijn activiteiten voor jong en oud. De kinderen kunnen zich uitleven, van 17uurtot 21uur, op springkastelen, grimmen en genieten van een alcoholvrij aperitiefje aan de kinderbar. De party-coverband Soul Avenue brengt er de sfeer in en daarna neemt DJ Lotto je mee tot diep in de nacht. Er is een buitenbar en vier Heulse foodtrucks staan paraat om de honger te stillen.

De organisatoren verwachten dat de Heulenaars terug massaal naar de Platse afzakken omHeuleCongéte vieren zoals weleer. “Het feest is pas geslaagd als het geestig is, niet regent, de plat’se van Heule vol zit en dat de mensen zelf zeggen ‘we hebben ons gejeund’”, vinden de organisatoren van HeuleCongé. Dorstig en enthousiast wordt deze Heu(l)se traditie verdergezet! (CH)

Heule Congé – 15 juli vanaf 17 uur – Heuleplaats Heule – toegang gratis.