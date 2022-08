Het zomert in de Rodenbachwijk tijdens tweedaagse: “Beter een goede buur”

In het weekend van 20 en 21 augustus kunnen de bewoners van de Rodenbachwijk voor de eerste keer genieten van een uitgebreide tweedaagse zomerhappening. Op zaterdag vindt er een minifestival plaats en op zondag zijn er tal van activiteiten én is er animatie voor jong en oud.

“Ons wijkcomité bestaat bijna 50 jaar”, aldus Geert Vantournout. Deze vzw wordt geleid door voorzitter Sandra Billiet en is opgesplitst in verschillende deelgroepen met vrijwilligers die zich engageren voor één of meerdere activiteiten.

“Onze Rodenbachwijk is eigenlijk heel uitgestrekt. Die beslaat bijna alle straten tussen de Groenestraat, de Westlaan en de Iepersestraat. De Sint-Lutgardiskapel, waar de nieuwe turnzaal van de Vikingschool is gebouwd, was vroeger het centrale punt van onze wijk. Ons wijkkrantje wordt gedrukt op een kleine duizend exemplaren. De werkgroep van dit initiatief bestaat naast mezelf uit Bart Calis, Céline Lésire, Severine Vangraefschepe, Charlotte Ramboer, Dries Verdonck, Saartje Maes, Mike Claus en Delphine Dewulf.”

“Naast ons zomerfeest organiseren we – met als uitvalsbasis wijkhuis ’t Schuurtje – een nieuwjaarsreceptie, een seniorenfeest, een quiz, een Sinterklaastocht en een paasactiviteit. We waagden ons ook al een paar keer aan een rommelmarkt. Het belangrijkste doel blijft om alle wijkbewoners, alle leeftijden en culturen samen te brengen. Verbondenheid is hierbij essentieel”, vult Bart aan. “Beter een goede buur dan een verre vriend is een waarheid als een koe, en van die levenswijsheid heb ik zelf ook al de vruchten mogen van plukken.”

Nieuwe formule

“Voor ons zomerfeest hebben we een totaal nieuwe formule gehanteerd. Vroeger bestond dit uit een klassiek etentje en een aperitiefconcertje. Om nog meer wijkbewoners te bereiken, gooiden we het met de werkgroep over een andere boeg. Dit nieuwe concept stond twee jaar geleden trouwens al in de steigers”, zegt Mike.

“Zaterdag start onze zomerbar rond 18 uur aan wijkhuis ’t Schuurtje. Daar zijn ook barbecueworsten te verkrijgen. Om 19 uur krijgt Time Jack, jong metaltalent uit onze wijk, een podium en vanaf 20.30 uur laat de bekende coverband ‘2 the limits’ hun hits los op het publiek. Op zondag begint onze zomerbar al om 10.30 uur. Vanaf 11.15 uur brengt Vox Musica meezingklassiekers, ’s middags kun je aanschuiven voor lekkere frietjes en daarna zijn de kinderen aan de beurt.”

Snoeptaart

“Woesh geeft een circusworkshop, je kan je laten schminken of een tattoo laten zetten en lekkerbekken mogen een snoeptaart maken en opsmullen. Daarna mag iedereen zich wagen aan een spelletje bumperball of voetbaldarts. Er komt een ijskar langs en de jongsten kunnen zich uitleven op het springkasteel. Alles is aanwezig om er een onvergetelijke tweedaagse van te maken”, klinkt het ambitieus.

Inschrijven kan op www.rodenbachwijk.be.