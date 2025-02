Het zag er even niet goed uit voor festival, maar nu krijgt Hoppefesten dankzij Charly (29) toch een vervolg: “We willen nog groeien en uitbreiden”

Vanuit heel Vlaanderen trekken sport- en muziekliefhebbers naar Veurne voor een van de meest geliefde evenementen van het jaar. De ticketverkoop voor de vijftiende Hoppefesten in het Will Tura Sportpark is gestart. Eerder leek de toekomst onzeker, maar het festival krijgt nu toch een vervolg.

De Hoppefesten staat voor een voetbaltoernooi met een festivalgevoel. Vorige zomer leek het einde van Hoppefesten in zicht nadat de Hoppeschoppers aankondigden dat de laatste editie eraan kwam. Lange tijd bleef het onduidelijk of het festival een vervolg zou krijgen, of in een andere vorm zou terugkeren. Maar dankzij de grote opkomst vorig jaar is er nieuw leven in geblazen.

Een jongere generatie staat klaar om de fakkel over te nemen, met Charly Braet (29) aan het roer. Hij maakt sinds twee jaar deel uit van de organisatie, maar neemt nu de leiding over.

“Een nieuwe editie hing sterk af van de resultaten van vorig jaar, want in 2023 hadden we het financieel niet makkelijk”, zegt hij. “Vorig jaar verliep alles goed en hebben ze mijn werk enorm geapprecieerd. Het was toen de eerste editie waarin we met tickets hebben gewerkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen weer wat hoop kreeg dat het festival wel rendabel kan zijn.”

“Anderzijds zijn de Hoppeschoppers bijna allemaal eind dertig, hebben ze kinderen en weinig tijd om de organisatie op zich te nemen”, zegt Charly. “De vraag is dan gekomen of ik het zag zitten om voort te doen. Mocht ik het niet zien zitten hebben, dan was de kans groot dat er een punt zou gezet zijn achter de organisatie.”

“Ik was al zelfstandige, maar nog niet zo gefocust op evenementen”, aldus Charly. “Daar heb ik nu wel een stap in gezet, om ook op lange termijn de Hoppeschoppers en het evenement Lighthouse in Koksijde op mij te nemen. Nu is dat een groot deel van mijn bezigheid als freelancer geworden.”

Er zullen, zoals vorig jaar, twee competities zijn: één voor de mannen en één voor de vrouwen. Per ploeg betaal je 240 euro. “Daarnaast komt er mogelijk een extra activiteit, maar dat moeten we nog verder uitwerken. De line-up is uitgebreid, en nog een leuk extraatje is dat er voor de tweede stage een grote ronde tent komt.’

“Ik heb de ambitie om nog te groeien, het festival uit te breiden en te zien wat de mensen willen”, zegt Charly. “Ook op het vlak van beleving wil ik in de toekomst nog voort investeren, met de bedoeling om dat festivalgevoel te verhogen.”

Hoppefesten vindt plaats op 27 en 28 juni. De ticketverkoop is gestart. De prijs van een dagticket start vanaf 16,50 euro, een combiticket vanaf 33,50 euro. Meer info op www.hoppefesten.be. (DM)