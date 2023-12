Het Wonderbos wint bij ‘Operatie Proper’ in Ingelmunster

Het Wonderbos uit de Meulebekestraat heeft de ‘Operatie Proper’ van de Mooimakers gewonnen. Het doel van de school is de leerlingen bewust te maken van het vele zwerfvuil dat je kan vinden in de straat, op de stoep en in de natuur. Jongeren kunnen hun steentje bijdragen om dat een halt toe te roepen. Zelfs met een kleine actie kun je het verschil maken en helpen zorgen voor een propere wereld. Er was een actieplan bij de start van het schooljaar. Hoe meer acties, hoe meer je beloond kon worden.

De gemeente is heel tevreden met de inzet. De jongeren werken aan een propere wereld. Met de ontvangen centen kan men bijvoorbeeld nieuwe vuilnisbakken aankopen. Schepen Nadine Verheye ging langs bij de klas van juf Vicky. (Patrick D.)