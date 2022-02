Het Witte Paard is klaar voor 2022: “Topjaar vol shows met portie glitter en glamour”

2022 wordt hét jaar voor Het Witte Paard, want Ben Van den Keybus en zijn team voorzien optredens bij de vleet. Van een wintershow met dinner tot een zomerproductie ‘Colour of Passion’ en natuurlijk ook ‘Jubilee Aan Zee’ van Jacky Lafon.

Dit jaar viert Het Witte Paard hun 85ste en 86ste verjaardag. “Van 22 juli tot en met 17 september presenteren we ‘Colour of Passion’ met vier verbazingwekkende circusacts. Topentertainer Patrick Onzia en vaste waarde Sandrine Van Handenhoven staan net zoals vorig jaar weer klaar om erin te vliegen. Coco Jr. is eveneens van de partij. Uit Nederland wisten we Clayton Peroti te strikken, die zijn debuut in Het Witte Paard al maakte tijdens ‘Soulbaby’ in april 2019”, zegt Ben Van den Keybus.

Tijdens de dinnershows zie je entertainment van de bovenste plank

“De regie is voor het vierde jaar op rij in handen van Jos Dom. De Vegas Showgirls zijn ook van de partij. Tot slot is er de gekende formule: oogverblindende kostuums, adembenemende audiovisuele effecten, een goede dosis glitter & glamour.”

Jubilee Aan Zee

Jacky Lafon staat 55 jaar op de planken. Speciaal voor deze editie lanceert Jacky, in samenwerking met Het Witte Paard ‘Jubilee Aan Zee’, een variétéshow met heel wat ingrediënten: ambiance met enkele topnummers, aan elkaar gebreid met de nodige dosis humor en natuurlijk glitter & glamour. Jacky staat niet alleen op het podium, maar ook Frank Van Erum is van de partij, die er in 2019 ook bij was. Nieuw dit jaar zijn Jan Wuytens en David Vandyck.

Ben Van den Keybus, samen met Jacky Lafon en goede vriend Michel Van Den Brande. © FODI

Ook Wendy Van Wanten komt langs, net zoals in 2001. De regie neemt Jacky naar goede gewoonte zelf in handen. Evelyne Delameilleure staat in voor het ballet en de choreografie. Over de special act mogen we nog niets verklappen, maar deze editie wordt er eentje om in te kaderen. Afspraak van 22 juli tot en met 18 september.

WP Wintervarieté

Nieuw in HWP is ‘WP Wintervarieté – The Dinnershow’ van 6 oktober tot en met 17 juni 2023. Dit is een uniek concept in België met een driegangendiner, terwijl je geniet van een prachtige show. “Wij presenteren tijdens elke dinnershow zangtalenten en entertainers van de bovenste plank. Internationale artiesten doen iedereen verbazen met hun persoonlijke, maar ongeziene acts. Alle zangmomenten worden opgefleurd met een team van beeldschone danseressen in steeds weer verbluffende outfits”, legt Ben uit. “Het geheel wordt begeleid door een LED-Wall van maar liefst 60 m². ‘WP Wintervariété’ wordt een heerlijke avond, waar het vooral genieten wordt van zoveel ‘lekkers’, zowel letterlijk als figuurlijk.”