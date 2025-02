“Het was een spannende strijd”: twee prinsessen regeren over Carnaval Maldegem

Met de officiële Prins Carnavalsverkiezing bereikte het carnavaleske gebeuren in Maldegem alvast een eerste hoogtepunt. In een spannende én plezante strijd namen drie partijen het tegen elkaar op en uiteindelijk kroonden nichtjes Rowany De Coninck (36) en Sharon Martens (41) van de Vloerne Moeren zich tot Prinsessen Carnaval, een unicum in de geschiedenis van Carnaval Maldegem.

Op 11 november om 11 minuten over 11 gaf de Raad van Elf op het openingsfeest van de Portrettenrekkers in NEW23 het startschot voor het carnavalsseizoen. Daar werd bekendgemaakt dat dit jaar drie partijen het tegen elkaar zouden opnemen voor de titel van Prins en/of Prinses Carnaval.

Koninklijk paar Yannick Verheye (31) en Sarah Audenaert (31), de Vloerne Moeren met onder meer nichtjes Rowany De Coninck (36) en Sharon Martens (41) en Dieter Praet (41) en Veerle Vanhooren (48) voerden de voorbije maanden stevig campagne om de prestigieuze carnavalstitel binnen te rijven.

“De sfeer zat enorm goed en tijdens de verkiezing hing er een gezonde spanning in de lucht”

“Het was de bedoeling dat de verschillende partijen tijdens hun campagne Carnaval Maldegem zo goed mogelijk promootten”, vertelt de voorzitter van de ‘Raad van Elf Koninklijke d’Euzdre Veuze’, Kris Wille. “Zo moesten ze proberen zoveel mogelijk de pers te halen, goede doelen te steunen en zoveel mogelijk kaarten te verkopen voor ons carnavalsbal van vorig weekend, dat maar liefst 500 carnavalsliefhebbers naar cc Den Hoogen Pad lokte. De sfeer zat enorm goed en tijdens de verkiezing hing er een gezonde spanning in de lucht. Ook de optredens van Louis Flion en Thomas Julian zorgden voor extra leven in de brouwerij en tegen het einde van de namiddag barstte het feest helemaal los.”

Eerste vrouwen

Voor Prinsessen Carnaval Rowany De Coninck en Sharon Martens en hun adjudant Danielle Stroo (43) kon het feest alvast niet meer stuk. “We zijn de eerste vrouwen ooit die zich tot Prinsessen Carnaval Maldegem kronen en daar zijn we heel trots op”, vertelt Sharon Martens enthousiast. “Het was een heel spannende strijd en ook de andere kandidaten waren heel goed. Als Vloerne Moeren kijken we ernaar uit om er samen met alle andere carnavalsliefhebbers een prachtig Carnaval Maldegem 2025 van te maken”, klinkt het enthousiast.