Het Rommelt in het Park in Ruiselede is op 1 mei terug van weggeweest

Na twee jaar onderbreking door corona gaat het nieuw organisatiecomité van Het Rommelt in het Park er vol vertrouwen tegenaan. Op 1 mei wordt in Ruiselede weer een grote volkstoeloop verwacht.

Het Rommelt in het Park vindt plaats in de centrumstraten en met het park naast de kerk als zenuwcentrum. De nieuwe organisatie staat voor haar grote debuut voor feesteditie nummer 25. Het nieuw bestuur (Benjamin Verstringe, Toon Vereecken, Melanie De Doncker, Katrijn Van Der Linden, Janne Vanoverberghe, Hannes Danckaert, Dries Van Wanseele, Peter De Keyser, Sander Tanghe, Valerie Delberghe, Hanne Maeseele) is nauw gerelateerd met de ploeg die het 24 edities lang zo schitterend en succesvol organiseerde.

“Al twee jaar staan we vol geestdrift klaar om het roer over te nemen”, aldus de delegatie van het nieuwe bestuur. “De grinta en het vertrouwen waren maximaal, maar helaas telkens gefnuikt door de pandemie. Nu zijn we echt wildenthousiast om het event een nieuwe periode in te loodsen. Onze ervaring bij bijvoorbeeld de Chiro of Jester kan nuttig zijn. En de ervaring en expertise van onze voorgangers is de leidraad bij uitstek.”

Medewerkers gezocht

“De feestdag zelf wordt in goede banen geleid door zowat 50 mensen. We noteerden al een ruim 80 inschrijvingen, maar uit ervaring weten we dat het gros van de marktkramers de dag zelf aanschuift. We zijn wel nog op zoek naar medewerkers voor de dag zelf.”

“Dit jaar komt de grote toog niet meer tegen de bomen, wel tegen de kerkgevel. We gebruiken de truckmobiel voor de verkoop van drankbons en betalen kan voortaan ook via de QR-code. Omstreeks 17 uur is er een optreden van coverband Triple Malted, waardoor de vroegere kinderenrommelmarkt wat aan plaats moet inboeten. De opbrengst gaat zoals vroeger naar een goed doel, drie projecten voor armoedebestrijding in Afrika.”

(RV)