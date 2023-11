Het Prethuis brengt komedie‘Ernst en Vermaak’ in De Spil Roeselare

Ernst en Vermaak is de titel van een komedie, die KW in samenwerking met Het Prethuis brengt in De Spil op woensdag 15 november en donderdag 14 december.

De Krant van West-Vlaanderen bouwde de voorbije jaren een mooie traditie op met de organisatie van komedieavonden in cultuurcentrum De Spil.

We doen dit telkens in samenwerking Het Prethuis. Dit najaar staat de voorstelling Ernst en Vermaak geprogrammeerd, een heerlijke situatiekomedie met kleurrijke personages, hilarische toestanden en vol visuele geestigheden, wat doet vermoeden dat het woord ‘ernst’ in de titel met een stevige korrel zout moet genomen worden. De cast met Peter Bulckaen, Bianca Vanhaverbeke, Brecht Callewaert, Jits van Belle en Jeroen Maes zorgt er voor dat de focus duidelijk op ‘vermaak’ ligt.

Tip van de sluier

Ernst en Vermaak is de naam van een liefhebberstoneelvereniging die haar 45-jarig bestaan viert. Op de affiche staat een eigen creatie, een stuk met diepgang geschreven door hun huisregisseur. Maar de voorbereidingen lopen niet van een leien dakje. Eerst valt de sterspeler uit en dan kampt de decorploeg met de nodige pech. Bij de première blijft van het originele stuk nog weinig over.

Ernst en Vermaak wordt twee keer gespeeld in de schouwburg van De Spil, namelijk op woensdag 15 november en op donderdag 14 december telkens om 20 uur. Tickets kosten 22 euro en zijn te koop aan de balie of via de website van De Spil. (BCR)

Tickets en info: www.despil.be.