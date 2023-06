Het Metejoor-effect: Family Sunday van Moen Feest is uitverkocht

Goed nieuws voor de organisatoren, minder goed nieuws voor wie nog een kaartje wou bemachtigen: de zondag van Moen Feest is helemaal uitverkocht.

Volgend weekend is het zover en gaat Moen Feest 2023 van start. De voorbereidingen zijn volop bezig. Voor het tweede jaar op rij verwelkomt Moen Feest zijn bezoekers direct aan de boorden van het kanaal Bossuit-Kortrijk, op de festivalsite ‘Trimaarzate’.

Recordopkomst

“Na een hobbelig 2022 voor de festivalsector waarbij Moen Feest met de 1+1 gratis ticketactie nationale bekendheid haalde, belooft het dit jaar een spetterende editie te worden met een recordopkomst op zondag 9 juli”, vertelt ons woordvoerder Niko Vanderschelden. Meer dan 12.000 bezoekers worden tijdens de driedaagse in Moen verwacht. “De doelstellingen qua ticketverkoop zijn hiermee alvast meer dan gehaald. Meer nog, de laatste tickets voor de Family Sunday gingen deze week de deur uit, die dag is dus uitverkocht.”

Kaarten slinken

Voor de vrijdag en zaterdag zijn er wel nog tickets te koop. “Op vrijdag 7 juli om 17 uur openen de deuren van Moen Feest en één uur later trapt Helmut Lotti met zijn rockshow de boel op gang! Verder zien we die avond nog Adamo en Axelle Red. Op ‘Iconic Saturday’ staan o.a. XINK, Gabriel Rios, Bart Peeters en De Dolfijntjes op het podium. Ook hier zien we de aantallen kaarten slinken, maar hier kan je nog tickets kopen”, geeft Niko nog mee.