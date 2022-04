Herman Verbruggen viert dit jaar Zotte Maandag in Pittem

Op vrijdagavond 1 april werd de kick-off gegeven voor de Sint-Godelievekermis van komende zomer, met als hoogdag Zotte Maandag op 18 juli. Tijdens de startvergadering werd ook bekend gemaakt dat Herman Verbruggen als eregast naar Pittem zal komen.

Na twee jaar van nagelbijten en afgelastingen zal dit jaar hopelijk de Sint-Godelievekermis, met Zotte Maandag als hoogtepunt, weer kunnen doorgaan zoals vroeger. De G7, het organisatiecomité van de kermis, heeft alleszins al een volledig programma uitgewerkt, dat op vrijdagavond 1 april werd voorgesteld.

Het voorziene programma komt grotendeels overeen met het traditionele programma van de vorige edities. De kermis wordt geopend op zaterdag 9 juli, op zondag 10 juli is er het aperitiefconcert van de fanfare en de Zotte Sneukeltocht en op maandag 11 juli is er de tweeënveertigste editie van de Dag van het Kind met de kinderstoet.

De seniorennamiddag, met een optreden van Micha Marah, is wel verschoven van zaterdag naar vrijdag 15 juli. Dit werd gedaan om niet in conflict te komen met de verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze op zaterdag 16 juli, met aansluitend het Foodtruck Festival. De avond wordt afgesloten met optredens van De Wilfrieds en van The Amazing Flowers en een afterparty. Zondag 17 juli staat weer in het teken van de Vlaamse artiesten.

Steunmaatregelen

Zotte Maandag op maandag 18 juli wordt uiteraard ook deze keer weer het hoogtepunt. “We zijn er ons terdege van bewust dat het niet evident zal zijn om iedereen opnieuw te motiveren om een praalwagen te bouwen voor de stoet.” vertelt burgemeester Ivan Delaere.

“Om voor enige stimulans te zorgen hebben we enkele steunmaatregelen uitgewerkt om een deelname aan de stoet aantrekkelijk te maken. Allereerst blijft de totale prijzenpot van 15.000 euro, die aan de stoet verbonden is, behouden en zal de verdeelsleutel van de voorgaande edities behouden blijven (voor de wagens kan tot 1.000 euro gewonnen worden).”

“Ook dit jaar krijgt iedere deelnemer met een wagen 500 euro startgeld. Daarnaast krijgt iedereen die een wagen bouwt vooraf al een bedrag van 250 euro in cadeaubons, zodat we ook de Pittemse handelaars steunen. Wie met de wijk of straat een feest wil organiseren mag niet alleen alle tafels en stoelen gratis gebruiken, maar krijgt ook nog een bedrag van 125 euro. Wanneer dit op 9, 10 of 11 juli gebeurt stijgt dit bedrag, in het kader van Vlaanderen Feest, tot 180 euro.”

Eregast

Aangezien op Zotte Maandag ook een eregast langskomt werd ook dit jaar gezorgd voor een bekend gezicht, dat op de startvergadering werd bekend gemaakt. Zoals reeds enkele malen gebeurde, putte de gemeente ook dit jaar uit de rijke vijver van FC De Kampioenen.

Na Loes Van Den Heuvel, Carry Goossens, Danni Heylen, An Swartenbroeckx en Marijn Devalck is het dit jaar de beurt aan Herman Verbruggen (alias Marc Vertongen) om langs te komen. Zowel deken Koen Warnez als het comité verwachten dat de eregast ook dit jaar er, zoals de burgemeester het verwoordt, “boenk op zal zijn”.

(JG)