Herman Verbruggen gastacteur tijdens spektakelshow met dinosaurussen tijdens krokusvakantie

Kursaal Oostende wil tijdens de krokusvakantie gezinnen en families aantrekken met een educatief en interactief familiespektakel vol dinosaurussen. 350.000 bezoekers waren eerder al getuige van de show in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De première voor het Europese vasteland is voor het Kursaal.

De Britse theatershow laat kinderen van eender welke leeftijd op een leerrijke en interactieve manier kennismaken met verschillende dinosaurussen. Kursaal Oostende zorgt er echter voor dat de show ook een Vlaamse toets krijgt door acteur Herman Verbruggen als host te vragen. “Ik ben vereerd dat men mij hiervoor gevraagd heeft”, vertelt Herman.

“Ik zal de show mogen leiden en die belooft echt wel de moeite waard te worden. Ik was getriggerd door het verhaal. Het lijkt wel fictie, maar eigenlijk hebben dinosaurussen, ongeveer in dezelfde vorm als wij ze nu kennen, echt geleefd, hé. Het is ook een beetje een wetenschappelijke show. De kinderen komen in de show alles te weten over de dieren: wat ze aten, hoe ze leefden, enzovoort. Ik trek binnenkort zelfs naar Engeland om er de kneepjes te leren om het temmen van zo’n dino onder de knie te krijgen.”

Meet and greet

Er is zelfs een meet and greet met de dieren. “Dinosaur World Live brengt een team vol professionals naar het Kursaal”, vertelt adjunct-directeur van Kursaal Oostende, Gwen Nys. “Een Nederlandstalige host bij de show vervolledigt echter het verhaal. Herman Verbruggen is dan ook de perfecte man voor deze show. Er zullen kinderen op het podium gehaald worden en de dino’s zullen ook door de zaal lopen. De dieren lijken we levensecht. Er zijn ook speciale seats voorzien. Vanop die seats zal je niet veel dichter bij de dino’s kunnen komen. En na de show is er een meet and greet met de dinosaurussen. We starten met twee dagen, op 21 en 22 februari, met telkens twee shows. Als er voldoende ticketverkoop is, dan doen we daar nog een derde dag bij.”