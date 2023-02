Herman Van Rompuy te gast in Brugge

Op maandag 20 februari om 14 uur organiseren de Brugse CD&V-senioren een lezing van Herman Van Rompuy, gewezen premier en gewezen voorzitter van de Europese Raad.

De lezing vindt plaats op de campus van hogeschool VIVES in Sint-Michiels en heeft als onderwerp: Een wereld vol veranderingen en gevaren. Van toen tot nu. Zal Herman Van Rompuy zijn publiek verrassen met een haiku? Hij is zelf bevlogen in deze vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel vijf, de tweede regel zeven en de derde regel weer vijf lettergrepen telt.

Oud-politicus Van Rompuy publiceerde een zevental boeken. Vooral zijn laatste pennenvrucht Wie wij waren, geschreven samen met Rik Van Cauwelaert, werd een succes. Wie wenst aanwezig te zijn, stuurt voor maandag 13 februari een mailtje naar moniek.boydens@telenet.be.

(SVK)