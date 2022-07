Herdenkingsevent 120 jaar Snelkoers van den kilometer: Kijkspektakel en autokoers in dreef Hof ter Straeten

Op 28 augustus 1902, in de prille beginjaren van de automobiel, werd in de dreef van Hof ter Straeten een snelkoers voor auto’s georganiseerd. Nu organiseert Servaas Sierens een herdenkingsevent 120 jaar Snelkoers van den kilometer op zondag 28 augustus.

De Jabbeekse krak uit 2021 Servaas Sierens van Café Cultuur Jabbeke en Leefbaar Varsenare is al een ruim jaar bezig met de geschiedenis van dit evenement te reconstrueren, om zo anno 2022 een actuele versie ervan te kunnen organiseren.

“In 1902 werd in Brugge een afdeling van de Automobile Club des Flandres opgericht. Het Europese wedstrijdseizoen in 1902 kende prachtige races, zoals Parijs-Wenen en de eerste competitie op gesloten parcours het Circuit des Ardennes bij ons in België. Zo ook, maar dan op kleinere schaal, in Varsenare – toen nog Varssenaere geschreven – waar de Automobile Club des Flandres de snelkoers van den kilometer organiseerde. Het was op initiatief van Baron Camille van Caloen de Basseghem dat een snelheidswedstrijd georganiseerd werd in Varsenare”, vertelt Servaas Sierens. “De wedstrijd zou plaatsvinden in de dreef ter Straeten, die de verbinding vormde tussen de toenmalige woonst van de burgemeester Kasteel ter Straeten en de kerk. Na een aanloop van 300 meter startte de echte wedstrijd. De finish lag op één kilometer, ter hoogte van het kasteel”, aldus Servaas. “Wat nu een vergeten historie is, was toentertijd een groots evenement in de wereld van de opkomende automobiel. Getuige hiervan niet alleen de grote belangstelling in de lokale en nationale pers, doch ook het deelnemerspanel dat niet van de minste was. Naast de lokale adel en notabelen vinden we hier ook enkele pioniers van de autosport in België terug. Namen als Joostens, de Hemptinne en de Breyne zijn in de Belgische auto-geschiedenis geen onbekenden. De genodigden op het kasteel ter Straeten van burgemeester van Caloen de Basseghem telden talrijke leden van de Brugse adel en het werd een mondain feest. De voorzitter van de Automobile Club des Flandres, dokter de Cooman, riep na afloop van de competitie de resultaten af. Mevrouw van Caloen de Basseghem overhandigde de prijzen. Het evenement was een groot succes geworden, maar kende geen navolging”, vertelt Servaas. “Met deze herdenking willen we de vergeten historie terug tot leven brengen. We wensen de families van de toenmalige deelnemers samen te brengen met de authentieke voertuigen uit 1902.”

Snelkoers

Op 28 augustus, exact 120 jaar later, organiseren Café Cultuur Jabbeke met de Royal Veteran Car Club en de Automobile Club des Flandres een herdenking van dit evenement, voor auto’s en motorfietsen tot 1907. In de ochtend maken de deelnemers, die uit binnen- en buitenland komen, een tocht door de omgeving langsheen historische locaties. Om 14 uur zullen de voertuigen – motocyclettes, voiturettes en automobiles – te zien zijn in het begin van de dreef. Om 15.15 uur start de hommage aan de toenmalige wedstrijd, waarbij de voertuigen één voor één de kilometer rijden. Het betreft geen wedstrijd, wel een demonstratie. Verschillende afstammelingen van de originele deelnemers beloofden present te zijn. “Het wordt alvast een kijkspektakel waarbij we een uniek stukje Varssenaerse geschiedenis terug tot leven brengen”, besluit Servaas. (PA)

Meer info vind je op de site www.snelkoersvarsenare.be