Herdenking oorlogsslachtoffers van de Rijksmiddelbare School Veurne

Ieder jaar worden de leerlingen en leraren die omkwamen in beide wereldoorlogen herdacht door de Bond Rijksscholen Veurne. Aan de muur van de school in de Smissestraat hangt een gedenkplaat met de namen van de gesneuvelden. Bij de herdenking van dit jaar ging er bijzondere aandacht uit naar WIL, het verfilmde verhaal van twee jonge hulpagenten die in het bezette Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog geprangd zaten tussen het nazisme en het verzet.

Na de korte plechtigheid met kransneerlegging aan de gedenkplaat konden de leerlingen vragen stellen over het boek en de film aan auteur Jeroen Olyslaegers, die aanwezig was. Bij de herdenking werd speciale aandacht besteed aan drie gesneuvelde oud-leerlingen uit de Tweede Wereldoorlog: Julien Demolder, Julien Van Geel en Marcel Deman. Op de foto zien we schepen Guido Hoste, Ivan Winnock, Eddy Caluwaerts, Jeroen Olyslaeghers, Dirck Defever en José Clauw samen met enkele leden van vaderlandslievende verenigingen en leerlingen van het GO!. (JTV/foto JTV)