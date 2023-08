Herbruikbare bekers maken intrede op Tinekesfeesten: “We rekenen op de goodwill van de feestvierders”

De steeds strengere wetgeving rond herbruikbare bekers nopen de organisatie van de Tinekesfeesten en cafés in Heule tot aanpassingen. Voor het eerst worden alle wegwerpbekers geweerd en vervangen door herbruikbare exemplaren.

De herbruikbare bekers zijn bezig aan een steile opmars in het Kortrijkse uitgaansleven. De voorbije jaren werden overheden al verplicht om met herbruikbare bekers te werken, bijvoorbeeld op Sinksen, nu zijn ook privéorganisaties zoals de Tinekesfeesten aan de beurt. Die laatstgenoemden zijn niet opgezet met de communicatie daarrond. “Dit jaar hebben we reeds twee keer overleg gehad waarbij wij hebben aangehaald dat wij met een gespecialiseerde firma werken voor de afvalverwerking. Telkens werd dit als geen enkel probleem bevonden. Slechts twee weken geleden werden we gecontacteerd dat dit dus niet mogelijk was, op amper vijf weken voor een evenement met zo’n 35.000 bezoekers”, laat co-voorzitter Simon Demaître weten.

Foutieve informatie

Wat het voor de werkgroep van de Tinekesfeesten extra zuur maakt, is dat er op de site van de Vlaamse overheid lang foutieve informatie stond. “Daar stond op dat als je kan aantonen dat je 95 procent kan recupereren voor recycling, je gebruik mag maken van wegwerpbekers. Bij ons is dat het geval. Nu wordt ons op enkele weken voor het evenement doodleuk gezegd dat die info gedateerd is”, legt Simon verder uit. “De verplichting is er vanuit Vlaanderen gekomen naar aanleiding van de Europese single-use plastics regelgeving”, laat schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) weten. “Het valt te betwijfelen of het zoveel ecologischer is om herbruikbare bekers in te zetten dan wegwerpbekers te verzamelen en te recycleren, wetende dat er een heel logistiek proces achter schuilt om deze te reinigen en te transporteren. Wij proberen alle organisatoren die evenementen in onze stad op poten zetten zoveel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden hierin.”

Hoe dan ook staan de Tinekesfeesten en cafés voor een voldongen feit en moet er overgeschakeld worden op herbruikbare bekers. “We werden hiervan pas laat op de hoogte gebracht” zegt Sofie Banneel, uitbaatster van Café Den Hert. “We hebben met de vier cafés, samen met Borsalino en het Heuls stokbroodje, overlegd op zoek naar een plan van aanpak.” Na vier dagen brainstormen besloten ze om samen herbruikbare bekers te huren. Het systeem voor de herbruikbare bekers van de stad is voor hen geen optie.

Gratis consumptie

“Het is te duur en met de qr-scanners te omslachtig”, klinkt het. “Daarnaast komen de mensen met herbruikbare bekers van de stad, die van andere evenementen komen, om ze hier in te wisselen”, vertelt Sofie. “We gebruiken samen dezelfde bekers en huren deze in grote aantallen. We wassen ze niet af, maar wisselen ze met propere bekers. Daarnaast hebben we hiervoor extra werknemers nodig om het herbruikbare bekerverhaal in goede banen te leiden. We vragen een waarborg die ze terugkrijgen bijteruggave van de beker. Sowieso wordt het voor ons een dure aangelegenheid”, besluit ze.

De Tinekeswerkgroep pakt het anders aan. Zij gebruiken een andere soort herbruikbare bekers. “Feestvierders betalen een meerkost per drankje, maar hoeven geen waarborg te betalen. We hopen op de goodwill van de feestvierders dat ze zo weinig mogelijk bekers beschadigen en netjes weer inleveren”, zegt co-voorzitter Phaedra Hoste. In totaal gaat het om meer dan 100.000 herbruikbare bekers, wat voor een serieuze meerkost zorgt voor de organisatie. Om chaos te vermijden met de herbruikbare bekers van de cafés mag niemand een Tinekes-feestlocatie verlaten met een beker. Op termijn moet dat euvel weggewerkt worden door zowel op Heuleplaats als op alle locaties van de Tinekesfeesten met dezelfde bekers te werken. Wie tien bekers kan binnenbrengen, krijgt een gratis consumptie.

Avondmarkt

De avondmarkt op vrijdag werd eerst nog gevrijwaard. Daar mochten standhouders hun drank nog een laatste keer in wegwerpbekers serveren. Deze week kreeg de organisatie, op minder dan een maand voor de start, te horen dat ook daar herbruikbare bekers gebruikt moeten worden. (Carlo Herpoel en Jules Fremaut)