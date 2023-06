Herbeleef na 25 jaar de sfeer tijdens unieke expo Rock Torhout: “zelfs contracten en riders van toen te zien”

In het Vrijetijdshuis op de Markt in Torhout loopt nu de gratis tentoonstelling ‘Rock Torhout’. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de laatste editie van het festival plaatsvond. Op de unieke expo kan je de sfeer van toen herbeleven.

Donderdagavond werd in het Vrijetijdshuis van Torhout de tentoonstelling ‘Rock Torhout’ geopend, in aanwezigheid van burgemeester Kristof Audenaert en oprichter en bezieler van het festival Noël Steen. Het gaat om een initiatief van het lokaal bestuur met Noël Steen.

Noël hield een toespraak bij de opening waarin hij anekdotes bovenhaalde en onder meer vertelde hoe er bij het kiezen van een locatie voor het nieuwe festival getwijfeld werd tussen Koekelare en Torhout. Uiteindelijk werd het Torhout, en tussen 1977 en 1998 groeide het festival uit tot een toonaangevend evenement.

Unieke contracten en riders

In de tentoonstelling word je via allerhande attributen, foto’s en posters terug meegenomen naar de sfeer van toen. Je leert er meer over het festival waar grote namen zoals U2, Radiohead, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers en Metallica ooit op het podium stonden.

In de expo kan je zelfs unieke contracten vinden van toen en de riders van de groepen. De affiches liggen netjes op een rij. Er zijn tal van foto’s te vinden en je kan zelfs video’s met buurtbewoners van toen bekijken, die unaniem lovend over het festival waren. (JH)