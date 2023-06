‘Hellmut Lotti Goes Metal’ op Graspop Metal Meeting: “Hij heeft mijn verwachtingen zeker ingelost!”

‘Hellmut Lotti Goes Metal.’ En neen, wij schreven geen typfoutje of Hellmut met een dubbele ‘L’, maar dat is wel een leuke knipoog naar het nieuwe project van Helmut dat in het najaar van start gaat.

De Metaldome op Graspop was bomvol, niemand kon er nog bij, het publiek stond tot buiten. Wat een interesse! Dat de man een groot bereik heeft wisten we al, maar dat hij als een ware rocker tekeer zou gaan is nieuw maar zeer zeker geslaagd. Het publiek zong de klassiekers luidkeels mee, je zag dat het hem plezier deed. Hij zong de grote klassiekers, zoals ‘Poison’, ‘Smoke On The Water’, ‘Run To The Hills’, ‘Still Loving You’ en ‘Highway To Hell’. Op het laatste van ‘Here I Go Again’ etaleerde Lotti zijn kunnen met een rauwe pure metalschreeuw…indrukwekkend. Ondertussen zagen we veel crowdsurfers, waar zelfs veel metalbands jaloers van zouden zijn. De enige weg naar binnen was dan ook van buiten crowdsurfen tot vooraan…goed gevonden! “Dat was er boenk op” hoorde ik iemand zeggen achteraf en dat zegt alles. Lotti stelde zijn nieuw project voor op Graspop…..En op welk ander én beter festival in België dan Graspop kan je dat doen? Als afsluiter zong hij ‘Paradise City’ en dat klonk zelfs veel beter dan Axl Rose van Guns n’ Roses hier op Graspop donderdagavond. Het was druk, te kort, broeiend heet en veel te klein. In oktober willen we zeker en vast de full versie zien, Hellmut!

Benny Vangheluwe en Rudy Declerck. © Sandro

Net na het optreden van ‘Helmut Lotti Goes Metal’ spraken we met twee West-Vlamingen Benny Vangheluwe uit Moere en Rudi Declerck uit Ichtegem. “De tent zat overvol, tot buiten stond het publiek. Ze hadden dit toch wel beter geprogrammeerd in de Marquee die veel groter is. Zijn stem was goed en hij lostte de verwachtingen in Jawel, we zijn allebei enthousiast over zijn optreden. Helmut moet dat nog meer doen. Het publiek zong ook luid mee en we zagen veel crowdsurfers. Zalig!” (PADI & Sandro)