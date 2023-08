Hele weekend Bascuulfeesten, organisatie mikt op 1.000 bezoekers

Het enthousiaste bestuur van de Bascuulfeesten heeft wat frisse lucht nodig. Dit weekend smijten ze zich voor de tweede outdooreditie. De site naast de sporthal wordt omgetoverd tot een heus festivalterrein. Als het weer een beetje mee wil, hopen ze op 1.000 bezoekers.

Loes Gesquiere weet hoe het zit: “Vrijdag gaan om 17 uur de deuren open. Triple A, dat de feesten opent, is een trio uit Rekkem dat verschillende genres combineert, van rustig, introspectief tot krachtige uitbarstingen, van alternatieve rock naar post-punk. Divided is een Kortrijks viertal dat stevig en luid speelt en binnenkort een eerste plaat opneemt. Bizkit Park speelde op de Lokerse Feesten en brengt een ode aan de ‘nu metal’. Bonnes Muziekcarrousel sluit af. Zaterdag start de festivaldag om 14 uur met een kidsfuif met DJ Lobbie, en er zijn springkastelen en allerlei leuke dingen voor de jeugd. Ouders en speelvogels kunnen meedoen met het kubbtornooi of het vatwerpen. Vanaf 19 uur starten de optredens. Steve brengt de sound van punk, hiphop, noise en funk samen. K1D is een Belgische rapper die al op Pukkelpop stond met Woodie Smalls. De liveshows van Willy Organ worden meestal feesten en DJ Licious gaat voor ‘good vibes’ met house. Nick North sluit de draaitafel”, aldus Loes.

“Het gevarieerde programma wordt aangevuld met een cocktailbar en Bar Bernard, met biertjes van St. Bernardus. Op zondag is er tijd voor aperitief en steak en frietjes van Traiteur Buyse uit Moorsele, met alweer aandacht voor kinderanimatie. Op zondag draaien Brachim en Rossi, al 10 jaar vaste waarden op de Bascuulfeesten”, lacht Loes.

Het bestuur, een toffe bende tussen 26 en 30 jaar, kijkt al vooruit naar volgende editie. “We willen onze vrijwilligers graag nog meer kunnen inzetten als ambassadeurs, hen laten deelnemen in werkgroepen of samen op een leuke manier promo voeren. Maar eerst dit weekend.” Nog meer dan vorig jaar vind je het festivalgevoel in het hart van Moorsele, naast de sporthal. (HV)