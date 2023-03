Heksenmysterie in Beselare

Op zondag 30 juli 2023 trekt de heksenstoet opnieuw door de straten van Beselare. Maar blijkbaar nu al zijn mysterieuze krachten aan het werk in het heksendorp. In een heel korte tijdspanne werden verkeersborden beplakt met kleine heksenfiguren.

Op sommige borden staat een heks en een maar en op andere staan heksen met vleermuizen. Wie die figuren aanbracht, blijft een groot raadsel te zijn. “ Ik persoonlijk en wellicht ook het comité weet van niks,” stelt comitévoorzitter Charles Bayart. “Het is zeker geen initiatief van het comité, hoewel het als reclame voor onze feesten en stoet goed meegenomen is. Of zou het misschien toch waar zijn dat heksen in het jaar van de stoet super vroeg actief zijn.”

Ook schepen van mobiliteit Koen Meersseman weet van niks. “Ik werd er al verschillende keren over aangesproken. Wat ik wel weet, is dat die heksen super snel werden aangebracht. Natuurlijk mogen ze op die borden blijven hangen. Het zijn immers kleine figuurtjes en ze zijn geen hinder voor het verkeersbord op zich.”

Het zal wellicht gissen blijven tot de heksenstoet zelf. Eerder al zijn er clandestiene groepen geweest zoals Waardje de Geit en andere. Deze maakten zelfs een wagen die toen in de stoet werd opgenomen met een geit op raket zoals in de eerste stoet en bij de inhuldiging van het heksenmonument op de rotonde Kortekeer kwam er ook een geheimzinnige groep de orde verstoren. Zeker is alvast dat de heksen in Beselare uit hun winterslaap zijn ontwaakt.