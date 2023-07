Heksen vliegen uitzonderlijk vroeg naar buiten in Beselare

Nooit eerder was de knaldrang onder de inwoners en heksen van Beselare zo groot. Door corona moesten ze vier jaar wachten op van hun tweejaarlijkse Heksenstoet. De eerste heksen verschijnen al een maand voor hun hoogdag. En bij het gezin Demasure zitten ze wel héél hoog.

Eindelijk meugen we der were stoan, want we kregen oal benauwd da we gingen vergoan. De geknutselde heksentaferelen in voortuinen en straten van heksendorp Beselare zijn een traditie in de weken voor de Heksentoet.

“Maar nu zijn de inwoners er uitzonderlijk snel bij: vanaf eind juni al en dat is wel erg vroeg. Na vier jaar wachten is de honger naar de Heksenstoet heel groot”, aldus dorpelingen Jo David (51) en Johan Demasure (60). Samen met hun dochters Riet, Emma en Lies bouwen ze voor elke editie van de Heksenstoet een opmerkelijk tafereel voor hun woning langs de Oude Kortrijkstraat.

Recentste winnaar

“Met ons vorig tafereel van de stemhokjes wonnen we de laatste Heksenkeuring, een wedstrijd rond deze taferelen. Als recentste winnaar kunnen we dit jaar niet deelnemen.”

Maar dat hield de familie niet tegen om er opnieuw een lap op te geven. “Onze dochters komen altijd met de ideeën. De pandemie had een grote impact op hen en andere jongeren tussen 18 en 22 jaar. Corona liet zich voelen op kot, in de jeugdbeweging en vier jaar van hun leven konden ze hét dorpsfeest van Beselare niet meemaken. Het heksenweekend is belangrijk voor hen, op reis gaan is dan geen optie.”

De ideeën voor hun taferelen halen ze uit de nationale en lokale actualiteit. Vorig jaar rezen drie windturbines uit de grond aan de grens van het heksendorp. Voortaan prijkt er ook een windmolen voor de woning van het gezin Demasure.

IJzeren voet tegen omwaaien

“Het is wat uit de hand gelopen. Mijn man is metser en heeft zijn stelling uitgehaald om een windmolen van vijf meter hoog te plaatsen”, lacht Jo.

“Ik maakte een grote ijzeren voet met ballast tegen het omwaaien”, legt Johan uit. “De wieken zijn gemaakt uit hout. Ronddraaien doen ze niet, zo ver konden we niet gaan wegens tijdsgebrek. We hadden nog een idee om de smartphones te laten opladen van al wie hier komt zitten op de bankjes bij de heksen, maar… ik ben metser, geen elektricien. We hadden er toch enkele dagen werk aan en amuseerden ons opnieuw met de hele familie.”

De 47ste editie van de Heksenstoet vindt plaats op 30 juli, het thema: ‘we vliegen er in’. (TP)