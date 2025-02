Heist maakt zich op voor vier dagen carnaval

Nog een paar keer slapen en het is weer zover… Heist viert carnaval! Van zaterdag 1 tot en met dinsdag 4 maart wordt er veel volk verwacht voor een feestelijke, creatieve en dolle ontmoeting.

Naar jaarlijkse traditie tonen de grote stoet op zondag 2 maart en de verlichte avondstoet op dinsdag 4 maart de creativiteit van de carnavalisten op z’n best. “Tot op vandaag zijn er nog steeds groepen die kostuums en praalwagen helemaal zelf ontwerpen en realiseren. Omdat de stoeten zijn uitgegroeid tot de grootste van de provincie, participeren vandaag talrijke andere verenigingen uit België en Nederland aan dit feestelijke evenement. Het is een fantastische beleving om de stoet doorheen de gezellige straten van Heist te zien trekken. Achteraf kan je stevig uit de bol gaan in de vele cafés en feestplekken en dat tot in de vroege uurtjes”, zegt het gemeentebestuur.

Gratis oordoppen

Andere evenementen zoals de Sprotjesdag, de gemaskerde voetbalwedstrijd tussen de Plakkers en de Vissers, het kindercarnavalbal, de Klasparade en de aanstelling van Prins Zigy zorgen ervoor dat er op elk moment tijdens de vierdaagse wel iets te beleven valt. Vergeet ook niet je oren te beschermen tegen de soms wel luide muziek. Wie zijn oordoppen thuis vergeten is, kan er altijd vragen aan de hostessen van Carnaval Earlines die je vooraan in de stoet tegenkomt.

De stoet op zondag 2 maart is opnieuw gelijk aan die van de verlichte avondoptocht op dinsdag 4 maart. De praalwagens starten onder begeleiding van Prins Zigy op zondag om 14 uur aan het station van Heist en begeven zich in noordelijke richting via de Bondgenotenlaan en Kursaalstraat richting de Knokkestraat om dan ter hoogte van het kruispunt met de Krommedijk de Pannenstraat in te rijden. Aan het kruispunt rijden de praalwagens de Noordstraat in richting Westkapellestraat om te eindigen aan het rondpunt van de Bondgenotenlaan en de Westkapellestraat.

Als het weer het toelaat, dan openen op zondag de reuzen Pier en Wanne de stoet. Om 19.30 uur worden de winnende praalwagens bekendgemaakt op het sfeerplein De Bolle. Op dinsdag start het carnavalprogramma om 18.30 uur met de babeluttenworp en popverbranding op het Stationsplein, om 19 uur gevolgd door de verlichte avondstoet.

Carnaval-app

Om ervoor te zorgen dat je alle informatie van deze dolle vierdaagse makkelijk bij de hand hebt, werd een handige carnaval-app ontwikkeld. Download dus zeker de app of neem een kijkje op de website en blijf zo op de hoogte van al het reilen en zeilen rond carnaval.

Wie met het openbaar vervoer komt, houdt er best rekening mee dat door stakingsacties er nog tot zondag 2 maart 2025 minder treinen rijden dan normaal. Check dus zeker vooraf de uurregeling van de NMBS. Bij De Lijn is er door het gemeenschappelijk vakbondsfront pas een stakingsaanzegging voor 12 maart 2025 ingediend en zijn de bus en de kusttram in de krokusvakantie het ideale openbare vervoermiddel om vlot het carnavalgebeuren in Heist te bereiken. Wie in Knokke-Heist woont, neemt best de fiets of kom te voet want voor het gemotoriseerd verkeer gelden er in het centrum van Heist heel wat beperkende verkeersmaatregelen. (HH)