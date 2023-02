Heist Carnaval trekt 20.000 toeschouwers

Na drie jaar wachten vierde Heist zondag carnaval met een grote stoet door de straten in Heist. Eén ding was snel duidelijk: Heist is het carnavallen bijlange nog niet verleerd. De ruim 20.000 toeschouwers mochten zich vergapen aan 48 grote carnavalskarren.

Incidenten waren er niet. Het was wel even wennen voor de carnavalisten, want sinds dit jaar verbiedt Knokke-Heist confetti, streamers, sprays, partypoppers, spuitbussen… Het gemeentebestuur voorzag als alternatief elke carnavalsgroep van 50 kilogram snoep om uit te delen.

Heist viert ook de volgende dagen nog carnaval. Een verlichte avondstoet op dinsdag toont de creativiteit van de carnavalisten op z’n best. Andere evenementen zoals de Sprotjesdag, de gemaskerde voetbalwedstrijd, het kindercarnavalbal, de klasparade,… zorgen ervoor dat er op elk moment tijdens de resterende carnavalsdagen iets te beleven valt.

Handige applicatie

Om ervoor te zorgen dat je alle informatie van deze dolle carnavalsdagen makkelijk bij de hand hebt, werd een handige carnaval-app ontwikkeld. De app bestaat uit vier verschillende tegels. Een infotegel met een link naar de pagina heistviertcarnaval.be waar onder meer het programma te vinden is en allerlei belangrijke info rond carnaval.

De nieuwstegel zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van alle carnavalnieuwtjes. Ook voor het Sprotjesspel is een tegel in de app voorzien. Via deze tegel kan je op Sprotjesdag en op de carnavalbals QR-codes scannen in de deelnemende cafés en feesttenten. Verzamel zoveel mogelijk sprotpunten en maak kans op een tof prijzenpakket.

(DM/ Foto DM)