Hein Denturck werkt ‘Labadoux Serveert’ creatief uit: “Eén grote vitrinekast vol met kunstwerken”

‘Labadoux Serveert’ is dit jaar een sociaal kunstproject in samenwerking met 40 voorzieningen en welzijnsorganisaties met en voor kwetsbare mensen. Dit project is te bewonderen tijdens het komende Labadoux Festival. “Onder de betonnen brugconstructie komt er een grote vitrinekast met heel wat serviezen”, zegt Hein Denturck.

Sinds enkele jaren wil Labadoux via ‘community art’ de festivalweide toegankelijker maken voor kwetsbare mensen wegens een fysieke of mentale beperking, psychische of sociale problematiek, mensen met (vroeg)dementie, mensen op de vlucht…

Community art is een creatief project dat verschillende kunst- en werkvormen met een sociale insteek combineert. Dat doet Labadoux door met specifieke doelgroepen samen te werken, die elk met hun eigen talenten en bijzondere stijl tot unieke kunst komen. Dit jaar kiezen ze als thema ‘Labadoux Serveert’.

“We willen mensen met porseleinen kwetsbaarheid in de kijker zetten. Ze zijn maatschappelijk broos en breekbaar, maar vaak kunstig en uniek gemaakt, een plaats verdienend op de mooist gedekte tafel. Het zijn vaak mensen om te proeven en te smaken. Zeker in hun talenten zijn ze buitengewoon. Het zijn net die soms kunstige talenten die we aan het ruime publiek willen serveren.”

“Tijdens het festival willen we hun creativiteit laten bewonderen in een vijfde social-art-project”, zegt de organisatie, waarna uitvoerder van dienst Hein Denturck (59) uit de Weststraat eraan toevoegt: “We plaatsen kasten onder de brug en dit om de betonnen constructie wat op te fleuren. Dat is niet de eerste keer dat we zoiets doen. Het begon met versierde kerkstoelen, daarna waren mensen ook nog creatief met lusters en met kaders…”

Welkom op Labadoux

Labadoux trok naar een 40-tal voorzieningen over de hele provincie, waar mensen verblijven met allerlei beperkingen. “Vorige zomer bezochten we met onze muziekgroep De Wilfrieds een 15-tal voorzieningen, omdat zij niet naar Labadoux konden komen. We keken met grote ogen, want voor ons was dat een wereld die we niet zo goed kenden.”

“Het was goed dat we daar zelf eens naartoe gingen om dergelijke voorzieningen beter te leren kennen en eens te zien hoe alles in het werk gaat. Akkoord, ook ik maakte al veel mee in mijn leven, maar toch sta je niet vaak stil bij mensen met een beperking. Wat Labadoux doet voor die mensen is ideaal”, vertelt Hein verder. “Zo’n project is voor hen eens iets anders.”

“Ze voelen zich betrokken bij de maatschappij. Ze worden eens op een positieve manier in de spotlichten geplaatst, want die mensen zijn een beetje een vergeten deel van de bevolking. Dat is heel mooi van ‘Labadoux Social’ dat ze zich inzetten voor die mensen en dat Labadoux toegankelijk is voor hen.”

Hein toont de oude kasten, die onder de brug zijn geïnstalleerd. “Let op: dit project hier is nog niet afgewerkt! Deze kasten moeten nog worden opgevuld met de creativiteit van die mensen uit die voorzieningen. Ze mogen creatief zijn met borden, bestekken, enz. Wat er allemaal zal toekomen, weet ook ik niet maar alles wordt wel gepresenteerd in deze kasten.”

“We maken één grote vitrinekast, waarin die kunstwerken te zien zullen zijn. We zorgen dat er zelfs legplanken in komen, zodat de kunstwerkjes niet diep in de kast liggen maar wel degelijk duidelijk te zien zullen zijn. Alles moet één geheel vormen. Aan de andere kant van de brug komen er ook kasten net zoals er op het terrein eveneens enkele kasten worden geplaatst.”

Kringloopwinkel

De kasten zijn afkomstig van de kringloopwinkel. “Met dank aan Luc D’hoore”, zegt Hein. “We hebben een mooie samenwerking. De kringloop zit ook in het sociale kader, want er werken mensen met verschillende achtergronden. We geven nu die kasten tijdelijk een tweede leven, want na Labadoux gaan die kasten naar het recyclagepark. Het gaat immers om kasten die niet meer verkoopbaar zijn in de winkel.”

Nu staan er al 30, maar er komen er nog bij”, besluit Hein, die voor dit project de medewerking krijgt van zijn rechterhand Tom Nuyttens uit Lendelede. De bovenste kasten werden met een verreiker op hun plaats gezet, met dank aan zijn broer Hans.

Labadoux vindt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei plaats op het festivalterrein langs de Trakelweg in Ingelmunster. Doorheen het weekend krijg je optredens van Luka Bloom, Milow, Mooneye, De Kreuners, Fischer Z, Stef Kamil Carlens, Ozark Henry, De Mens en nog veel meer. De camping verhuist naar een andere locatie, net als de parking. Alle informatie op de website van het festival.

(PD)