Heilig Familiekoor uit Izegem brengt concert vol hemelse muziek

Liefhebbers van koormuziek moeten op zaterdag 22 oktober naar de Bosmolens. Het Heilig Familiekoor Bosmolens en het koor Sursum Corda uit Gullegem slaan de handen in elkaar voor GLORIAnte, een prachtig concert met klassieke muziek van verschillende componisten. Ze kunnen rekenen op ondersteuning van tal van andere muzikanten.

Dirigent Antoon De Spiegeleer is momenteel volop aan het repeteren met het Heilig Familiekoor van de Bosmolens. Het koor brengt samen met het koor Sursum Corda uit Gullegem een prachtig concert dat de naam GLORIAnte kreeg. “De titel van ons concert dekt de lading helemaal want wij brengen het prachtige Gloria van Vivaldi.” vertelt Heidi Rommel van het Heilig Familiekoor.

Intense periode

“Naast dat prachtige werk brengen we natuurlijk nog een aantal andere muziekstukken die ons publiek stuk voor stuk doen wegdromen. Het wordt een concert met hemelse muziek.”

De beide koren staan samen op het podium en dat is goed voor om en bij de 80 zangers en zangeressen. Daar blijft het echter niet bij, de koren krijgen nog meer ondersteuning. “We mogen een beroep doen op mezzosopraan Anna Nuytten, maar ook hoboïst Dirk Boehme, trompettist Luc Coppé en muzikant Tom Hoornaert komen ons vervoegen. De leerlingen van de zangklas van Art’Iz en het orkest van de kunstacademie van Beveren-Waas, onder leiding van dirigent Hans De Volder, zullen er ook zijn. Het wordt dus een heel goed gevuld podium”, glundert Heidi.

Beide koren zijn al een hele tijd aan het repeteren en beleven dus een intense periode. “Het moet echt een topconcert worden, dus we zetten ons allemaal heel erg goed in. Corona is voor ons best een lastige periode geweest. In maart 2020 waren we net helemaal klaar om ons concert ‘Van Passie naar Hoop’ te brengen en net toen kwam de eerste lockdown, een enorme domper”, geeft Heidi toe.

“We konden een hele lange tijd niet repeteren of samenkomen en dat wringt natuurlijk als je anders wekelijks samen musiceert. Gelukkig mogen we nu weer volop samen zingen en daar genieten we van.”

“We zijn bovendien bijzonder blij dat we geen leden verloren hebben aan corona. Iedereen is na de lockdowns trouw blijven komen en dat doet goed natuurlijk. Midden februari zijn we gestart met de repetities voor dit concert. We hadden eindelijk opnieuw een concreet doel voor ogen en dat gaf ons echt veel moed en zin om erin te vliegen. We hebben alles op alles gezet.”

400 zitjes

Het concert GLORIAnte is er op zaterdag 22 oktober in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens. “We gaan van start om 20 uur. Het concert duurt een goed uur. Nadien kunnen we samen napraten in de kerk”, weet Heidi. “Een kaartje kost 16 euro, -12-jarigen en mensen met een vrijetijdspas betalen slechts 8 euro. Je kan kaarten kopen bij alle leden van het Heilig Familiekoor en telefonisch via 051 30 46 95”, klinkt het nog.

“Voor een volle kerk spelen zou natuurlijk geweldig zijn en daar gaan we ook volop voor. We hopen de 400 zitjes te kunnen vullen en ons publiek een zalige avond te bezorgen. Iedereen is meer dan welkom!” (MV)