Heilig Bloedprocessie trekt na drie jaar opnieuw door Brugse straten

De Heilig Bloedprocessie vindt op donderdag 26 mei opnieuw plaats. Het zal drie jaar geleden zijn dat de optocht door de straten van Brugge trok.

De Heilig Bloedprocessie trok op 30 mei 2019 voor de voorlopig laatste keer door Brugge. In 2020 en 2021 stak het bekende virus een stokje voor de optocht. Dit jaar kan de processie wél doorgaan, dankzij ‘code geel’ op de coronabarometer. Een stoet met 1.700 figuranten, 300 medewerkers en 40.000 toeschouwers is dus weer mogelijk. De processie vindt dit jaar plaats op donderdag 26 mei en start om 14.30 uur aan De Dijver.

Race tegen de klok

Voor de organisatoren wordt het nog een huzarenstukje om alles tijdig klaar te krijgen. Normaal gezien starten de voorbereidingen al in november, maar toen kleurde de coronabarometer nog lang niet geel. “We zijn dan ook bijzonder blij dat het er nu gunstig uitziet op dat vlak, en schieten meteen in actie voor de concrete realisatie van een prachtige editie op donderdag 26 mei. Weliswaar met heel wat vertraging, dus het wordt een race tegen de klok om alles tijdig klaar te krijgen”, aldus coördinator Matthieu Clarysse. Alle kostuums werden ondertussen al gewassen en grondig nagezien.

De organisatie zal alle figuranten en medewerkers uit het verleden contacteren met het verzoek op opnieuw mee te werken. Maar ook nieuwe mensen zijn welkom. Wie interesse heeft om een rol te vertolken in dit historisch spektakel of mee te werken achter de schermen, kan zich melden via bloedprocessiebrugge.be.