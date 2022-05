Heilig Bloedprocessie lokt pak volk na coronapauze van drie jaar: herbeleef het hier in 100 foto’s

Na drie jaar is de Heilig Bloedprocessie als vanouds weer door de Brugse binnenstad getrokken op Hemelvaart. Dat lokte volgens de politie ongeveer evenveel volk als de laatste editie in 2019: 40.000 toeschouwers. De processie, een organisatie van de edele Confrérie van het Heilig Bloed, staat al jaren op de Unesco-lijst van cultureel erfgoed. De processie gaat al uit van 1304.

De processie is zonder incidenten verlopen. Om 14.30 uur trok de processie van aan de Dijver tot aan de Burg. De interesse bij het publiek was na een coronapauze van drie jaar groot. Voor heel wat locaties waren de tickets uitverkocht. “Al van vorige dinsdag waren onze officiële tickets uitverkocht. Dat is bij mijn weten de laatste jaren nog niet gebeurd”, zegt algemeen coördinator Matthieu Clarysse na afloop van de processie.

De voorbereidingen voor de processie liepen niet zonder slag of stoot door de coronapandemie. “Figuranten en organisaties met wie we in het verleden samenwerkten, haakten af”, zei regisseur Dominique Deckers in de laatste rechte lijn naar de processie.

“Er moesten meerdere tientallen nieuwe figuranten en medewerkers worden gezocht. De maanden vertraging betekende naar creatieve oplossingen zoeken voor praktische problemen en heel wat nachtwerk.”

De organisatie lanceerde daarom een oproep naar figuranten. “De respons daarop was enorm. Er kwamen zeker 500 reacties binnen en we hebben al die mensen een plaatsje proberen geven in de processie. Zo kwamen we aan een totaal van een kleine 1.800 deelnemers”, aldus Clarysse.

Voor deze editie kreeg de garderobe van de figuranten een update. Zo zijn er ruim 450 nieuwe kostuums te zien en ook een nieuwe beiaardwagen.

“Alle vernieuwingen die gepland waren voor 2020 en 2021 waren dit jaar samen te zien met de vernieuwingen voor 2022. Ook voor de volgende edities staan heel wat nieuwigheden gepland.”

De toekomst van de Heilig Bloedprocessie is alvast verzekerd. Deze week nog liet de Vlaamse overheid weten dat het de processie voor volgend jaar een subsidie van 50.000 euro geeft.