Heilig Bloedprocessie in Brugge wordt inclusief

Op donderdag 18 mei, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, trekt naar jaarlijkse gewoonte de Heilig Bloedprocessie door de Brugse binnenstad. De organiserende vzw kreeg een ‘stille award’ van Dovenactie voor haar inspanningen om dit evenement inclusief te maken.

Tegen 2025 wil de Heilig Bloedprocessie volledig inclusief zijn, zodat personen met een beperking ten volle kunnen genieten van dit evenement. “Vorig jaar waren er twee zones voorbehouden voor assistentie van personen met een functiebeperking”, zegt choreografe en inclusieverantwoordelijke Jolien Smis, die verheugd is dat Dovenactie die ‘stille award’ uitreikte aan de vzw Heilig Bloedprocessie.

Vijf zones

“Dit jaar wordt het parcours in vijf zones opgedeeld, met in elke zone assistentie. Er zijn verschillende mogelijkheden: afgehaald worden aan een bushalte, een dropzone in de buurt of aan het station, assistentie naar het toilet en individuele hulp ter plaatse. Darnaast werkt de processie met de Erfgoedapp, zodat ook blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden de processie gratis kunnen meevolgen via audiodescriptie of met ondertitelde filmpjes in Vlaamse gebarentaal.”

Burgemeester Dirk De fauw wijst ook op het feit dat de Stad Brugge, net als vorig jaar, een live uitzending op de regionale zender Focus-WTV bekostigt. Die uitzending lokte 109.000 kijkers. Volgens voorzitter William De Grootte werd dit initiatief vooral in de vele Brugse wooncentra gesmaakt.

Nieuwe kribbewagen

Met de steun van de Nationale Loterij kan de processie investeren in vernieuwingen. “Dit jaar zulllen de kruisvaarders en de ruiters van de openingsgroep in nieuwe outfits te zien zijn. De groep Brugse poorters breidt haar kledingcollectie uit met vijftig nieuwe exemplaren, gemaakt in het eigen kostuumatelier. Het meest in het oog springend zal de nieuwe kribbewagen zijn, die vervangt de vijftig jaar oude, vorige wagen. Die wordt door een os getrokken”, aldus algemeen coördinator Matthieu Clarysse.

250 medewerkers en 1800 figuranten realiseren de processie. Er zijn nog plaatsen vrij. Een van de attracties wordt ongetwijfeld het amper twee maanden oude kamelenveulentje. De organisatoren zijn ook nog op zoek naar een baby die het kindje Jezus moet vertolken. Tickets voor de tribunes en info: www.bloedprocessiebrugge.be