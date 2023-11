Heidi Esprit is nieuwe deken Sint-Elooisgilde Marialoop Meulebeke

Tradities moet je in ere houden. Een van die weerkerende tradities is het vieren van de deken van de Sint-Elooisgilde, zoals ze in Marialoop al tientallen decennia doen. Ook dit jaar krijgt dat gebeuren een vervolg op zaterdag 2 december. De nieuwe deken is de 57-jarige Heidi Esprit uit de Steenovenstraat.

Heidi Esprit werd geboren op 5 september in Izegem. Ze woonde in Emelgem, ging er naar de lagere school en vervolgde haar studies eerst aan het Ave Maria Instituut in Izegem en daarna in Kortrijk, waar ze een opleiding kinderverzorgster volgde. Haar drang naar meer bracht haar naar Tielt, waar ze de studies voor verpleegster aanvatte.

Ze werkte daarna vijf jaar in het ziekenhuis in Izegem. Heidi trouwde in 1991 met Filip Vertriest. Het koppel heeft vier kinderen: Stiene, Louise, Emmely en Emiel. Heidi: “Vanaf de geboorte van ons eerste kind bekroop me de drang om thuis onthaalmoeder te worden. Dat heb ik zeven jaar met veel plezier gedaan. De vraag naar kinderopvang bleef maar stijgen, zodat ik 23 jaar geleden besloot de kinderopvang Jip en Janneke op te starten.”

“We bieden plaats aan 35 kindjes. Kind en Gezin legt de lat nu zeer hoog en ik ben trots op al mijn medewerkers. Vanaf 1 januari 2024 mogen we vijf fulltime werknemers in dienst nemen. Dat aantal mag ook opgesplitst worden in parttime functies. Nu moeten we alles rooien met vier fulltime werkkrachten.”

Heidi zetelde ooit nog in het bestuur van de Sint-Elooisgilde Marialoop. Nu volgt ze Bob Demuynck op als deken. “In mijn vrije tijd lees ik graag, ga ik naar de zumbales of gaan Filip en ik wandelen aan zee. Daar kom ik echt volledig tot rust. Ik ben ook wel een beetje een bourgondiër, dus hou ik eveneens van lekker tafelen.”

Feestprogramma

Op zaterdag 2 december om 13.30 uur ontvangt Heidi buren, vrienden, kennissen en de dekens van Marialoop in de Herenthoeve aan de Heirentstraat 1 in Meulebeke, voor koffie en taart. Daar zal ze ook door de burgemeester officieel tot deken van Marialoop aangesteld worden. Om 15.30 uur is er de eucharistieviering in de kerk van Marialoop gevolgd door een rondgang. Om 19.30 uur is er het avondfeest in zaal Shamrock in Tielt met de bekendmaking van de nieuwe deken.

(LB)