(H)Eerlijk Brugge promoot duurzame voeding in en rond Astridpark

In het Koningin Astridpark vond dit weekend het evenement (H)Eerlijk Brugge plaats. Stad Brugge en de partners van het Brugs Foodlab wilden er vooral duurzame voeding promoten. De ‘Cook Battle’ werd er gewonnen door KSA Ten Briele.

Naar stilaan jaarlijkse traditie vond in het Koningin Astridpark (H)Eerlijk Brugge plaats. Op dit evenement dat georganiseerd wordt door Stad Brugge en tal van partners die deel uitmaken van het Foodlab Brugge, wordt vooral duurzame en eerlijke voeding in de kijker gezet. Heel wat kruidentelers, bioboeren en andere producenten die werken volgens het ‘korte keten’ principe waren er dus present met een standje. Door het mooie weer, vooral vanaf de latere namiddag, kwam er heel wat volk opdagen.

Het gros van de standjes focuste op plantaardige voeding maar voor wie ook wel eens een smakelijk stukje vlees kan waarderen was de Brugse slagerij Maertens er aanwezig met hamburgers van het rundvlees dat de familie Maertens zelf kweek op de hoeve in Zuienkerke. Ook wat de dranken betreft was het al nabijheid wat de klok sloeg met onder meer biertjes van brouwerij Brygja, waarvan de Brugse brouwers in Moerkerke bij Damme hun bieren brouwen.

Cook Battle

Op zaterdag was er reeds een ‘Cook Battle’ onder ploegjes die werden samengesteld vanuit een aan tal Brugse jeugdbewegingen. Zij voerden eerst enkele proeven uit in de Brugse binnenstad met zowel ‘doe’ als ‘denk’-opdrachten rond duurzame voeding. Uiteinden werd door de publieks- en deskundige jury, met daarbij onder meer de bekende kok en chocolatier Dominique Persoone, dat de ploeg van KSA Ten Briele het beste gerechtje met duurzame gerechten had klaargemaakt. KSA Ten Briele had gezorgd voor een pasta met erwtjes en saffraan; een op het eerste gezicht vreemde combinatie die blijkbaar toch gesmaakt werd.

(PDV)