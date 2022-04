Heerlijk Brugge focust op noten, peulen en zaden

De vijfde editie van Heerlijk Brugge vindt op zondag 22 mei plaats in het Koningin Astridpark. Het eendagsfestival rond duurzame voeding is het uithangbord van de Brugse voedselstrategie en focust dit jaar op noten, peulen en zaden.

“Gezond, lokaal en duurzaam eten is de toekomst. In Brugge zetten we daar met onze voedselstrategie hard op in. Heerlijk Brugge laat zien hoe lekker en interessant het wel niet is om bewust voor deze voeding te kiezen. Net zoals tijdens de vorige edities kun je tijdens Heerlijk Brugge kennismaken met bedrijven en organisaties die binnen Brugge actief inzetten op duurzame voeding. Op de boerenmarkt ontmoet je verschillende boeren en je kunt tijdens het festival ook kennismaken met de leden van het Brugs Food Lab”, vertelt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet.

Kennis testen

De focus ligt tijdens deze editie op noten, peulen en zaden, die een groot, vaak onderschat potentieel hebben. “Tijdens Heerlijk Brugge kan iedereen zijn of haar kennis over deze voedingsmiddelen laten testen. In een grote tent worden deelnemers aan verschillende vragen onderworpen zoals: Wat moet je fermenteren om tempeh te verkrijgen? Hoe ziet een kikkererwtenplant eruit? Kun je van noten kaas maken? Velen zullen beslist heel wat bijleren”, verzekert schepen Esquenet.

Brunchbag bestellen

De kleinsten kunnen genieten van workshops en ook deelnemen aan een leuke zoektocht.

Fijnproevers kunnen op voorhand een seizoensgebonden brunchbag bestellen via www.brugsfoodlab.be. De brunchbag kunnen ze op 22 mei tussen 9 en 11 uur afhalen in het Astridpark.