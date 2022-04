Heemkring brengt expo over 75 jaar Olympic Ledegem: “Veel foto’s en een film”

Het eerste elftal van Olympic Ledegem kroonde zich onlangs tot kampioen in vierde provinciale. Die titel werd uitbundig gevierd, maar ook de heemkring zet de voetbalvereniging extra in de kijker. Naar aanleiding van 75 jaar Olympic Ledegem is er komend weekend in zaal De Samenkomst een tentoonstelling.

Komend weekend wordt overal in Vlaanderen de erfgoeddag gevierd. Zo ook in Ledegem. “Tijdens het weekend van erfgoeddag kan je in de Samenkomst terecht voor een boeiende tentoonstelling over 75 jaar voetbalclub Olympic Ledegem. De club werd opgericht in 1945, maar door de coronaperikelen moesten we onze tentoonstelling met twee jaar uitstellen”, aldus Hubert Vandromme van de heemkundige kring Liedengehem.

Maar uitstel is geen afstel. Geïnteresseerden zijn nu zaterdag 23 april tussen 12 en 19 uur en zondag 24 april tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 18 uur welkom voor de tentoonstelling.

“Binnen een uitgebreide werkgroep met leden van Olympic en de heemkundige kring verzamelden we honderden foto’s uit de vele beschikbare albums. Wij selecteerden er 190 uit. Die werden op groot formaat uitgeprint. Naast die foto’s hebben we ook een film gemaakt die wij tijdens de tentoonstelling voortdurend laten afspelen”, vertelt Hubert Vandromme. Bezoekers aan de Samenkomst kunnen ook terecht in de bar voor een drankje.

Jaarboek vol weetjes

De heemkundige kring maakte ook werk van een jaarboek. “In dat jaarboek worden naast de foto’s nog interessante weetjes en verhalen meegegeven.”

“Voor mensen die Olympic Ledegem volgen of er ooit gespeeld hebben, is dit jaarboek heel interessant.”

Iedereen die komend weekend zijn of haar lidgeld bij de heemkundige kring betaalt, krijgt een gratis exemplaar mee. “Het boek is een echt naslagwerk.”

