Heel wat volk voor carnavalsstoet in Blankenberge

Zondag was in vele steden en gemeenten een hoogdag voor de carnavalisten. Dat was onder meer het geval in Heist en Blankenberge.

Het was van voor de coronapandemie geleden dat de carnavalisten nog eens uit de bol konden gaan en dat was er aan te merken. Uniek in Blankenberge was dat er dit jaar niet een maar twee prinsen waren. De verschillende groepen, een dertigtal, zagen het werk van vele maanden beloond met een grote opkomst en een welgemeende appreciatie van de kijklustigen.

De stoet in Blankenberge die aan de havengeul van start ging en eindigde op de Markt legde een druk bekeken traject af. Tegen 14.30 uur stonden de toeschouwers op sommige locaties rijen dik en was het voor jong en oud genieten, een kleurrijk en luid spektakel tot tevredenheid van zij die er bij waren.