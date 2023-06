Heel wat muzikale toppers komen langs tijdens het Batjesweekend: Van Kate Ryan tot Frans Bauer

Van vrijdagavond 23 tot maandagavond 26 juni staat er heel wat muzikaal moois geprogrammeerd in de Rodenbachstad. Van het beste van het Nederlandstalige lied met onder anderen De Romeo’s, Frans Bauer en Margriet Hermans tot op-en-top feesten met Gunther D of de nummer één partyband Les Truttes. Een feestje wordt het sowieso!

De Batjes zijn er om heel wat koopjesjagers naar de stad te lokken, maar daarnaast is er ook plaats voor heel wat animatie en muzikaal geweld. Al vanaf vrijdagavond is het meer dan de moeite om naar het centrum af te zakken. De eerste muzikale noten komen dan van dj B’Edith. Deze top-dj uit Roeselare kan ondertussen terugvallen op al behoorlijk wat ervaring. Ze warmt de Grote Markt op voor ’t Vat vanaf 17 uur. Daarna is het aan Dirk Stoops. Waar Dirk Stoops achter de draaitafel staat, volgt al snel een waanzinnig dansende massa.

Om 22.15 uur is het dan aan de ondertussen al legendarische Gunther D. Hij is dé alombekende presentator van Studio Brussel. Na het programma Mish Mash verzorgt Gunther D al enkele jaren zijn eigen avondprogramma. Een dj-set, waarin botsautoplaten en het betere stampwerk aan bod komen, zullen ervoor zorgen dat de Grote Markt in vuur en vlam staat. Dj DDD mag de avond afsluiten. Opnieuw een local met naam en faam binnen de stadsgrenzen en ver daarbuiten.

De Romeo’s

Op zaterdagavond komen fans van het Nederlandstalig lied aan hun trekken op de Grote Markt. Te beginnen om 19 uur met De Romeo’s. Van een kleine feestzaal tot hun eigen festival, De Romeo’s, met live band, bouwen overal een ongezien feestje! Daarna, omstreeks 21 uur, is het aan dé schlagerkoning van Nederland: Frans Bauer. Hij heeft enkele op-en-top schlagerklassiekers op zijn naam staan, maar we kennen hem natuurlijk vooral van Heb je even voor mij?. De bijhorende polonaise is onvermijdbaar. Om 21.45 uur mag dj Hanzman het geheel compleet maken met een passende dj-set.

Ook op het Stationsplein kun je terecht voor de beste muziek. Om 16.30 uur is het daar eerst aan Ann Lee. Annelies Vandenabeele brengt met haar band Ann Lee blues en americana songs, doorspekt met soul en met veel gevoel, recht uit het hart. Om 18.30 uur is het aan The Heartclub Band. Zij brengen een tribute aan misschien wel de beste muziekgroep ooit: The Beatles. Let It Be, Hey Jude, Lady Madonna, Helter Skelter, I Feel Fine… Met oog voor detail en heel veel liefde voor het origineel, brengt The Heartclub Band een wervelende show met alle hits en parels van The Fab Four.

Arno-tribute

Afsluiten doet Pussy Willow om 20.30 uur. De Belgische all-round coverband Pussy Willow brengt jullie op een hoog tempo een wervelende show met all-time pop, rock & dance songs van vroeger en nu. De groep bestaat uit drie broers, een bassende virtuoos, een Italiaans drumwonder en vier danseressen. Donkere kroegen, immense festivalpodia, deze Pussy’s deinzen nergens voor terug.

Op zondag is het om 19 uur aan De Wandelende Mens op de Grote Markt. Wat gebeurt er als je The Wildflowers en Tom Van Landuyt samen opsluit? Een nieuwe band met nieuwe Nederlandstalige liedjes ontstaat. Een band zonder franjes: twee gitaren, een bas, drums, vocals. Geen koor, geen synthesizers, geen samples, geen overbodige galm. Eenvoud op zijn best.

Om 21 uur staat Arno centraal bij Arnoveau. Deze Arno/TC Matic-tributeband werd opgericht in 2022. Hun repertoire strekt zich uit van het begin met TC Matic (Putain, Putain – Willie Willie – Je veux nager…) tot het nieuwste album van Arno. Kortom: een soort ‘best of’ en in ieder geval een eerbetoon aan Arno.

Les Truttes

Nog meer toppers op het Stationsplein. Daar is het om 19 uur de beurt aan Kate Ryan. De Kempense zangeres is terug. Sterker en gelukkiger dan ooit, want eindelijk zijn haar carrière en privéleven perfect in balans. Kate richt haar muzikale pijlen weer op het Vlaamse publiek. Met een nieuwe show trapt ze de zomer af tijdens de Batjes. Daarin brengt ze haar favoriete eightiescovers van kleppers als George Michael en Michael Jackson en natuurlijk haar grote hit Désenchantée.

Kate Ryan. (gf)

Om 21.30 uur wordt het feestje compleet gemaakt door Les Truttes. Wat in 1996 begon als een eenmalige grap is ruim 25 jaar later uitgegroeid tot een gevestigde waarde. Vaak gekopieerd, nooit geëvenaard. De creatieve mix van muziek en spektakel, met de nodige dosis humor, maakt hen onnavolgbaar en uniek. Elk optreden is een theatraal totaalspektakel dat niemand onberoerd laat. De manier waarop Les Truttes het Stationsplein in lichterlaaie zullen zetten, zal ongeëvenaard zijn.

Wendy en Udo

Op maandagnamiddag gaat het feestje verder met Roeselswing. De aftrap wordt om 13.45 uur gegeven door David Vandyck. Hij is een Belgische zanger/songwriter die zich in tien jaar tijd heeft opgewerkt tot een van de meest geboekte en succesvolle zangers van Vlaanderen. Een uur later is het aan Celien. De dochter van zangeres en tv-icoon Margriet Hermans, heeft zich de voorbije jaren ontplooid tot een volbloed entertainer met een gouden stem. Door haar deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen zette Celien zich op de kaart als begenadigd liedjesschrijfster. Maar ook haar passage in het afgelopen seizoen van Liefde voor Muziek ging kijkend Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij.

Daarna, om 15.45 uur, is het de beurt aan Wendy Van Wanten. Wendy duikt op in tal van radio- en televisieprogramma’s. Ment-TV, De Zoete Inval, De Parenclub, Familieraad, De Ideale Wereld, Café Corsari en Vroeger of later zijn haar niet onbekend. Dit doet ze allemaal naast haar drukke agenda waarin ze muzikaal niet stilzit. Ze blikte de klassieker La spagnola in en haalt meer dan 30.000 views op YouTube met de bijhorende videoclip. Met Wendy is er nooit een saai moment!

’s Avonds is het tijd voor Radio 2 Bene Bene met om 18 uur eerst een optreden van Udo. Deze volbloed singer-songwriter werd een vaste waarde in Vlaanderen nadat hij zowel de talentenjacht X-Factor (VTM) als het liedjesprogramma Zo Is Er Maar Een (VRT 1) won.

Om 19 uur is het op het Stationsplein aan Luc Steeno. Al meer dan 30 jaar is de sympathieke Luc Steeno nog steeds een vaste waarde in Vlaanderen. Eeuwig enthousiast en niet weg te slaan van het podium. Tijdens zijn optredens brengt hij steevast een overzicht van zijn grootste hits. Van Hij speelde accordeon tot Ik mis je elke dag. Ambiance verzekerd dus!

Om 20 uur is het aan Sam Gooris. Niemand kan een publiek zo opwarmen en entertainen als de Sam, voor velen in Vlaanderen Sammeke Gooris. Maai mei niet ligt al achter de rug, maar laat het gras toch maar groeien.

Met het muzikaal vuurwerk van Margriet Hermans om 21 uur als afsluiter is het aftellen naar het (diervriendelijk) vuurwerk op het Stationsplein. Van 18 uur tot 20 uur is er trouwens een live uitzending op Radio 2 voor heel Vlaanderen.

Allemaal gratis

Dat is allemaal maar een deel van het aanbod, want ook bij de twee buitenbeentjes van het Batjesgebeuren – Plein Publique en de Andere Batjez op de Ardooisesteenweg – kan je nog terecht voor een mooi muzikaal aanbod. Alles hierover in de respectievelijke artikels over deze evenementen. En o ja, alle optredens zijn gratis.