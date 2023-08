Heel wat bekend volk tijdens 27ste Belcanto Classic, dat meteen ook de deuren opende van ‘Te Gek!?’

In Westouter werd maandagavond de 27ste Belcanto Classic gereden. Naar trouwe gewoonte was het Guido Belcanto himself die zich ook in deze editie meteen aan kop van zijn peloton zette. “Ik ben met zekerheid dit jaar de oudste deelnemer.”

Ook op zijn 70ste had Guido nog plankenkoorts. “Dit hoort bij mijn karakter, maar ook bij mijn beroep van zanger. En dat neem ik mee op de fiets.” En die fiets was andermaal een Bianchi. “Wel niet meer de Bianchi van Pantani waar ik hier ooit mee rond reed. Het Italiaanse merk blijf ik wel trouw.”

Te Gek!?

Ook deze editie werkten de Belcantovrienden samen met Te Gek!? die dit jaar letterlijk de deuren openden voor het peloton. “In het weekend van 7 en 9 oktober openen tachtig geestelijke gezondheidsinstellingen voor het eerst in Vlaanderen de deuren. Hier hebben we symbolisch de start gegeven van deze eerste opendeurdag.”

Veel vrouwen en heel bekende wat ex-voetballers

Tussen het grote mannenpeloton reden dit jaar ook 70 dames rond. “Meer en meer vrouwen klimmen tegenwoordig op de koersfiets en dat kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus Bert Doise. “We hadden de ambitie om het aantal vrouwen aan de start dit jaar minstens te verdubbelen en dat is aardig gelukt. Samen met enkele vrouwelijke BV’s, waaronder Erika Van Tielen, waren we met 70. Om deze actie extra in de verf te zetten, hebben we met onze partner Bioracer de handen in elkaar geslagen. Elke vrouwelijke deelneemster aan de 27ste Belcanto Classic kreeg een gratis Bioracer wielershirt en maakt zo deel uit van de Belcanto Guidonettes. Het shirt werd ontworpen door Ine Beyen.”

Dit jaar verschenen ook heel wat bekende ex-voetballers aan de start. Onder meer Franky Van der Elst, Geert De Vlieger, Wim De Coninck en Gert Verheyen kozen ervoor hier in Westouter hun wielerbenen te testen. Naast zij die streden om de eer hun vrienden te kloppen aan de meet waren ook weer een aantal ludieke deelnemers aanwezig. Opmerkelijk duo waren burgemeester Wieland De Meyer en schepen Bart Vanacker met een frigobox in de bakfiets. “Knokke we love you!”, weerklonk het vanop de fiets.