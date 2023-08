Heel veel optredens tijdens de vijfdaagse zomerkermis met Samson en de Romeo’s

Van vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 augustus is er de vijfdaagse zomerkermis in Wervik. Met, na twee jaar terug van weggeweest, de foor op belevingsplein de Steenakker. Op Zotte Maandag staan de Romeo’s op het groot podium op het Sint-Maartensplein.

“We zorgen voor een programma voor jong en oud”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit). Voor Akim Chouidem wordt het als nieuwe teamcoach van de dienst feestelijkheden de grote vuurdoop. Sinds begin deze maand volgt hij Dylan Hoornaert op. Hij is vertrokken naar de afvalintercommunale Mirom Menen.

Traditioneel begint het op vrijdag 18 augustus met Rock Op Het Plein dat toe is aan de 40ste editie. Met headliners als Flip Kowlier, Xink, Berre en Fleddy Melculy. Op het zomerplein in het stadsdomein vindt zaterdag voor de tweede keer het kidsfestival plaats. Om 14 uur begint het met de tweede editie van de Knotsgekke Tistof Kindershow, een samenwerking van speelpleinwerking Tistof en de jeugddienst. “Die show was vorig jaar een heel groot succes. Na de show vertrekken alle verklede kinderen onder begeleiding van de drumband van de Stadsharmonie Wervik naar de kermis voor de officiële opening. Wie verkleed is, ontvangt een goodiebag.

Zeepkarrenrace

Vanaf 16.30 uur zijn er optredens op het Sint-Maartensplein. De lokale band Noisemay mag de spits afbijten. Daarna volgt om 18.30 uur Udo. Hij wordt begeleid door de Wervikse Big Band. Nadien volgt de Turbo Alive Band. Zondag is er op Oosthove de meeting voor de tuningcars. Eén van de absolute hoogtepunten in de Bootweg is de internationale oldtimermeeting. Zondag vanaf 11 uur is er een aperitiefconcert met Franse chansons door François Ramon uit het naburige Komen-ten-Brielen. Daarna zorgt dj Bernardo vanaf 13 uur voor de muziek. Gewezen postbode Bernard Verhaeghe (78) is de oudste dj van onze regio. Na de catch vorig jaar is er dit keer op de parking van het stadhuis een zeepkarrenrace. Kinderen van 3 tot 12 jaar bouwen eerst zelf een zeepkar en racen daarna per twee van een (kleine) heuvel naar beneden. “Het gaat om een activiteit voor heel het gezin”, zegt Dylan Hoornaert. “Ter plaatse krijgen de kinderen een pakket om hun kar te bouwen. Ze krijgen ook een racepak en helm.” Om 17 uur vindt het optreden van de Stadsharmonie Wervik plaats. Vanaf 18.30 uur zijn Samson en Marie aan beurt.

Daarna volgen er nog twee optredens. Eerst Neon Sunset, een coverband met nummers uit de jaren 80. Tot de groep behoort Martijn Serlet die opgroeide in Geluwe. Vanaf 21 uur volgt de band Crystal Moon. Ze zijn bezig aan een afscheidstournee. Zotte Maandag, start om 10 uur op de Steenakker met de officiële opening van de braderie. JESS-FM zendt traditioneel live uit vanop het groot podium. Om 15 uur starten de optredens op het Sint-Maartensplein. De Vinylbroos (Dimitri Depoutre en Stefaan De Meerschman) gaan als eerste aan de slag en krijgen de taak om het publiek goed op te warmen. Daarna volgt om 17.30 uur charmezanger Jens uit Rekkem. Omstreeks 19.15 uur treden De Romeo’s op en om 20 uur Yves Segers. Voor de afterparty vanaf 21 uur zorgt dj BR3IN3.

Rommelmarkt

Zowel zondag als maandag zijn er koopjes en een rommelmarkt. Deelname kost 7 euro voor één dag, voor twee dagen 10 euro. Bewoners langs het parcours zullen ook nog een brief ontvangen. Inschrijven kan bij coördinator Filiep Depuydt (0474 56 20 46). Dinsdag is er op de kermis tijdens de laatste dag traditioneel vermindering en vindt de Omloop van de Grensstreek plaats. Beloften en elite zonder contract rijden dan een manche tellend voor de Beker van België. (EDB)

Info: www.wervik.be/zomerkermis