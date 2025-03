Heeft ondernemer Guido dé oplossing tegen spiking? “Deze zomer drinkzakjes met een rietje op festivals”

Een soort beker, die je makkelijk kan opbergen, waarmee je niet kan morsen en waarbij niemand ongemerkt drugs in je drank kan doen. Dat is het concept van ‘Drinkwalk’, een idee van ondernemer Guido Castelein uit Knokke-Heist. “Ik hoorde verschillende mensen klagen dat ze die herbruikbare bekers op festivals en evenementen de hele tijd in hun handen moesten houden. Uiteindelijk kwam ik via sociale media op het idee om een soort herbruikbaar drinkzakje met een rietje te maken, die je aan een bandje rond jouw nek kan dragen.”

Na zijn duurzame rietjes lanceert zaakvoerder Guido Castelein uit Knokke-Heist een nieuw concept ‘Drinkwalk’. “Ik hoorde vele mensen klagen over de herbruikbare bekers en dat het een heel gedoe is. Je hebt geen handen vrij, je kan de bekers nergens opbergen, het bier vliegt overal rond van zodra je wat beweegt en je drank is ook niet veilig voor spiking. Dus ik begon te denken aan een oplossing”, vertelt Guido.

“Via sociale media kwam ik dan op een video terecht van iemand in Buenos Aires, die aan het drinken was uit een zakje. Na heel wat opzoekingswerk zag ik dat er nog niet zoiets op de markt was. Uiteindelijk besloot ik om met dit idee verder te gaan. Ik heb met vele festivalgangers gepraat, organisatoren en zo werd ‘Drinkwalk’ geboren. Een herbruikbaar drinkzakje met een rietje dat je met een bandje rond jouw nek kan hangen. Eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met een Caprisun. Het is een duurzame oplossing voor de kleine problemen van de festivalgangers.”

Talloze voordelen

Volgens Castelein heeft de herbruikbare drinkzak ‘Drinkwalk’ talloze voordelen. “Het geeft mensen de vrijheid om te bewegen op een festival. Met het rietje kan je gewoon van je drankje drinken en dankzij het bandje heb je je handen vrij om volop te dansen.” (Lees verder onder de video)



De herbruikbare drinkzak moet ook beschermen tegen spiking. Daarbij probeert men zonder medeweten van het slachtoffer drugs in een drankje te doen om die persoon te verdoven en seksueel te misbruiken. “Dat is een groeiend probleem op evenementen, zo blijkt uit cijfers van de politie. Dankzij het sluitmechanisme is jouw drankje beschermd en kan je de hele tijd gerust zijn. Daarnaast kunnen mensen na een evenement het zakje meenemen naar huis en gebruiken als een praktische opbergruimte tijdens een wandeling om bijvoorbeeld hun sleutels, paspoort of gsm in te steken. Deze zijn dan altijd binnen handbereik en ook veilig afgeschermd.”

Naast herbruikbare bekers

“Het is niet de bedoeling om de herbruikbare bekers te gaan vervangen”, legt Guido uit. “Herbruikbare bekers blijven nog steeds belangrijk voor evenementen om duurzaam te zijn. Drinkwalk is een aanvullende oplossing voor frisdranken en cocktails. Het is een praktische en veilige optie voor bezoekers, die op hun gemak willen zijn.”

“Met de herbruikbare drinkzakjes moeten organisatoren ook niet aan de slag gaan met een waarborg- en terugbrengsysteem zoals de herbruikbare bekers”, gaat Guido verder. “Het is de bedoeling dat onze zakjes gewoon zo vlot terug gevuld worden aan de bar. Zo kan je telkens hetzelfde zakje gebruiken. Dat bespaart organisatoren ook heel wat kosten én op het einde is er een pak minder afval.”

Bovendien ziet Castelein ook heel wat mogelijkheden voor sponsors. “De lanyard, die als band wordt gebruikt om de drinkzak rond jouw nek te hangen, kan bedrukt worden met sponsors. Ook het zakje zelf kan beplakt worden met stickers of bedrukt worden. Sponsors tonen dat ze inzetten op duurzaamheid en veiligheid en dat blijft ook nog duidelijk na de evenementen.”

Positieve reacties

“We hebben al heel wat positieve reacties gekregen op de horecabeurs van Bredene. We willen ons product ter beschikking stellen via sponsoring vanaf 250 stuks aan organisatoren van evenementen groot of klein. Het is niet de bedoeling dat we de zakjes stuk per stuk verkopen aan mensen.”

“Na drie maanden hebben we vandaag ons product voor het eerst officieel voorgesteld aan de wereld. Vanaf volgende week zullen we evenementen en organisatoren contacteren in Vlaanderen en ook daarbuiten. Want ondertussen kregen we zelfs al vragen vanuit Spanje. Ons doel is om dit in de loop van deze zomer te lanceren in heel Europa”, besluit Castelein.