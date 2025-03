Heavy Sound Festival Tribute op 6 en 7 juni

In 1985 werd op de Don Boscovelden in Poperinge de derde editie van het Heavy Sound Festival georganiseerd. Ongeveer 10.000 trouwe metalheads trotseerden op pinksterzondag 26 mei de brandende zon en zagen er onder meer Warlock, Crossfire, Pretty Maids, Tobruk, Tokyo Blade, Lee Aaron en U.F.O. aan het werk. Ook Slayer was van de partij.

Als eerbetoon en ter herdenking wordt op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni in de Maekeblydezaal een Heavy Sound Tribute Festival georganiseerd. Vorig jaar was er al een eerbetoon in Poperinge waarbij vooral Metallica (sinds 1984 drie maal te gast in Poperinge) als rode draad werd opgevoerd inclusief een prachtig monument, en een videoboodschap van de leden zelf.

Vrijdag 6 juni staat in het teken van de Belgische metalbands en meer bepaald de vier pioniers. Begin jaren ‘80 waren Acid, Killer, Ostrogoth en Crossfire de grondleggers van het genre in ons landje. Drie ervan zijn nog actief en staan die avond geprogrammeerd in de Maekeblyde. Crossfire is helaas niet langer actief, maar als enige Belgische band op het Heavy Sound Festival ‘85 kon een hommage aan hen uiteraard niet ontbreken. Daarbij zullen met Peter De Wint en Rudy van De Sijpe ook twee originele leden van de groep aanwezig zijn.

Ostrogoth kan opnieuw rekenen op originele bassist Bronco. Headliner Mystery sluit na een afwezigheid van meer dan 30 jaar de avond op vrijdag af met een reünieshow. Als toemaatje volgt er nog een ‘surprise song’ door de All Star Band die nog nooit live werd gebracht.

“Zaterdag 7 juni begint vroeg na de middag met het Belgische Speed Queen die onder meer een eerbetoon aan U.F.O in hun set verwerken”, aldus de organisatie. “Vervolgens krijgen we Belgische speedmetal met Scavenger die terugblikt op hun debuut ‘Battlefields’ van 40 jaar geleden. Het Nederlandse Picture stond in 1982 al als support act van Venom in de Maeke-Blyde en verwelkomen we 43 jaar na datum graag terug.”

“Slayer is niet langer actief, maar met Slagter (Slayer tribute) serveren we zowaar een meer dan waardig alternatief. Ze brengen tevens een setlist die nauw aansluit bij wat Slayer op Heavy Sound ‘85 bracht. Ook Tygers of Pan Tang is geen onbekende voor de Maeke-Blyde. Tank was in 1984 opener voor Metallica in Poperinge. Headliner Anvil stond op het allereerste Heavy Sound Festival (1983) in Brugge.” Er zijn afterpartys, en doorlopend signeersessies, videoboodschappen, alsook een metal market.