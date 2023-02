Hartverwarmend Chambres d’o met gezongen ode aan vuurtoren Lange Nelle

Het huiskamerfestival Chambres d’O vorige zaterdag en zondag werd een succes met meer dan 2.200 bezoekers, die konden genieten van 100 voorstellingen in 40 huiskamers.

“De bezetting van de voorstellingen bedroeg 90 procent”, zegt Kaat Flamey van Theater aan Zee, een van de vier partners die het huiskamerfestival samen organiseren. De andere partners zijn cultuurhuis De Grote Post, kunstencentrum KAAP en de sociaal-artistieke werkplaats kleinVerhaal. “Zaterdagavond zongen meer dan 200 mensen mee met het Westerkwartier koor, het was ontroerend mooi. Hoogtepunt was een gezongen ode aan de vuurtoren Lange Nelle. In de verschillende huiskamers konden de bezoekers genieten van tal van unieke belevenissen en een dito sfeer. Supergezellig en hartverwarmend!”

Behalve in privé-huiskamers vonden onder meer ook in de vrije lagere school Westdiep en woonzorgcentrum Lacourt voorstellingen plaats.

Ook in jouw huiskamer cultuur?

“Dat Chambres d’O een intiem huiskamerfestival is bewijst onder meer de voorstelling Table Dialogues van Robbert & Frank Frank & Robbert, waar er maar twee deelnemers toegelaten werden per sessie. Maar ook de voorstellingen in de zorghuizen, woonzorgcentra en scholen konden veel bezoekers bekoren. Er was een mooie samenwerking tussen de verschillende cultuurpartners, artiesten en de vele vrijwilligers. En er komt zeker een volgende editie in 2024. Wie interesse heeft om ook zijn of haar huiskamer volgend jaar als cultuurhuis te openen, kan zich melden door een mail te sturen aan info@chambresdohuiskamerfestival.be.