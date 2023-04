Harmoniejeugd concerteert op aperitiefconcert

De jeugd van de harmonie Sint-Cecilia nodigt iedereen van harte uit naar het aperitiefconcert op zondag 23 april in de theaterzaal OCAR.

Lisa Patteeuw is al 13 jaar lid van de harmonie en speelt tijdens het aperitiefconcert mee bij zowel de Drumband en Jorum, ze is ook lid van de harmonie. Tussen de repetities door had ze tijd voor een babbel. “Ik ben de dochter van gemeenteraadslid Peter Patteeuw en lerares in het vierde leerjaar van de stedelijke basisschool De Octopus”, vertelt Lisa. Ik volgde negen jaar klarinet aan de stedelijke muziekschool, maar ik speel ook bijzonder graag mee met de Drumband nu o.l.v. Kasper Gryspeert. Voornamelijk marcheren én trommelen vind ik bijzonder leuk. Sommigen denken dat trommelen eenvoudig is, maar dat is het helemaal niet, het vraagt opperste concentratie en veel gevoel voor ritme. Om beide goed onder de knie te krijgen is er elke zaterdag vanaf 16 uur anderhalf uur repetitie. We zijn met tien en dat is een leuke bende.”

Het aperitiefconcert zelf start met de muziekantjes van mini-Jorum, daarna komen de Drumband en Jorum aan bod. Er wordt gestart om 11 uur, de deuren openen om 10.30 uur. Wie het wenst kan na het concert een frietje stekken met stoofvlees of vol-au-vent. Tickets voor het concert, aperitief inbegrepen, kosten 8 euro. kinderen -12 jaar betalen 5 euro. Wie wil meetafelen ’s middags betaalt 15 euro, kinderen 11 euro en muzikanten 7 euro. (AD)

Tickets bestellen gebeurt via tickets.jorum@gmail.com.