Harelbeke Zomert trapt de zomer op gang aan het Marktplein met sfeermarkt en muzikale avond

Vandaag, zaterdag, organiseert het Feestcomité Harelbeke in samenwerking met het Handelscomité Harelbeke en stad Harelbeke op het Marktplein een sfeermarkt en een muzikale zomeravond onder de noemer Harelbeke Zomert.

Op de sfeermarkt staan 35 standjes van Harelbeekse handelaars met een grote diversiteit aan handelswaren: van juwelen, kledij en handtassen, nacht- en onderkledij en gehaakte kinderkledij tot kaarsen en zeepjes, wenskaarten, bloemensierkunst, decoratie en interieurartikelen.

Voor de kleine honger en versnaperingen zijn er standjes met wijnen, ijsjes, dessertjes en gebakjes, snoep, taarten, cupcakes en dessertglaasjes en Marokkaanse thee en koekjes.

Zomer inzetten

De sfeermarkt vangt aan om 18.30 uur. De zomer wordt definitief ingezet om 20 uur met een optreden van Louie Louie. Zij brengen nostalgische muziek uit de periode van Love, Peace en Happiness van de jaren 1965 tot 1975. Denk maar aan onder meer muziek van The Beatles, The Doors, The Stones, Nancy Sinatra, Creedence Clearwater Revival en The Kinks. De sfeermarkt en het optreden zijn gratis.