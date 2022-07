Harelbeke Schlagert schenkt 3.900 euro aan goede doelen, tiende editie in Kuurne?

Het bestuur van Harelbeke Schlagert bezorgt enkele goede doelen opnieuw financiële steun. Het Ventiel krijgt 1.500 euro en jaSSper en Michaël voor Harelbeke elk 1.200 euro. Het bestuur licht ook een tip van de sluier van de volgende editie.

De integrale opbrengst van Harelbeke Schlagert was van in het begin voor een goed doel bestemd. “Dat is traditie geworden en dat zal het blijven”, zegt voorzitter Christophe Rommens. Ook bij deze editie is dat zo. Gudrun Callewaert van Het Ventiel, een buddywerking voor mensen met jongdementie, kreeg een cheque van 1.500 euro. Hilde van jaSSper vzw, die kinderen een op maat gemaakte zorgeloze vakantie aanbiedt, mocht 1.200 euro ontvangen. Michaël Vannieuwenhuyze van Michaél Voor Harelbeke, die 1.000 kilometer fietst voor Kom Op Tegen Kanker, kreeg een cheque van 1.200 euro.

Dank aan vips

“Het is altijd leuk dat we bekend en gekend geraken en we via deze steun onze werking kunnen verder uitbouwen”, dankt Gudrun Callewaert de voorzitter. “Zonder onze vele sponsors en de vele bezoekers van Harelbeke Schlagert zou dit niet mogelijk zijn. Zeker ook de vips moet ik bedanken”, aldus Christophe.

Bart Kaëll en Christoff

Het bestuur denkt ook aan de volgende editie. “We kunnen er nooit vroeg genoeg bij zijn om grote namen te strikken. We hebben onder meer Denny Christian, Bart Kaëll en Christoff op de affiche voor 2023 staan. Ik droomde er al langer van om Christoff op de affiche te hebben: ik heb het hem gewoon vroeg genoeg gevraagd deze keer”, lacht Christophe.

“Voor volgend jaar hebben de sponsorformules verbeterd. We willen het ook sober houden. Ik heb namelijk steun gevraagd aan Stad Harelbeke, maar zij houden de boot af.”

Schepen van Evenementen Dominique Windels (Vooruit) meldt dat er geen extra budgetten zijn. Intussen heeft Christophe goede contacten met Kuurne. “Burgemeester Francis Benoit van Kuurne ziet het wel zitten mochten we daar een locatie vinden. Hij zei ook dat we welkom zijn”, zegt Christophe. De datum ligt wel vast: 8 april 2023. Als je het verloren coronajaar wegcijfert, zijn we toe aan de tiende editie.” De tickets kosten 35 euro, de viptickets 150 euro. (Peter Van Herzeele)