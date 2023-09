Harelbeke maakt zich klaar voor volksfeest tijdens Stadsfestival: Koen Crucke en weer sterke drank

Van 15 tot en met 17 september vindt het Stadsfestival Harelbeke 2023 plaats, in de volksmond nog altijd bekend als Harelbeke Kermis. Het Stadsfestival Harelbeke wordt opnieuw een feestweekend zoals we het kennen, deze keer weer mét sterke drank. Die werd vorig jaar niet geschonken na problemen in 2021.

Dit weekend is er vanaf de Schipstraat en de rotonde aan het Brouwputje tot aan de Deerlijkstraat, de Stationsstraat en het Peter Benoitpark, het Marktplein en de Leieboorden van alles te doen, te zien en vooral te beleven: een groot speeldorp, kermisattracties, kinderanimatie, de snoep- en berenworp, Rat Rock Festival, braderie, rommelmarkt, Wereldfeest Ol Tegoare, een zangnamiddag met Allez, Chantez!, Ontbijt in het Park en vuurwerk, tot zelfs tentoonstellingen en een gratis geleid bezoek aan de Sint-Salvatorkerk die 250 jaar oud is. Het Harelbeeks Feestcomité organiseert dit samen met Stad Harelbeke, diensten van de stad en Harelbeekse verenigingen. “We proberen altijd de grootste gemene deler in acht te nemen maar met kwalitatieve insteek, zodat iedereen zijn gading vindt”, aldus het Feestcomité.

Nieuw dit jaar is ook de herintrede van de sterke drank op de stadsfeesten. Die werd vorig jaar niet verkocht wegens problemen met sterke drank op de editie van 2021. “Let wel, we hebben erop gewezen dat de maatregel van vorig jaar, na alle problemen van het jaar ervoor, terug kan ingevoerd worden indien zou blijken dat er terug problemen zijn zoals toen”, zegt schepen van evenementen Dominique Windels (Vooruit). “We hebben samen gezeten met de deelnemende verenigingen en hen op hun verantwoordelijkheid gewezen.”

MC Spaghetti

Op vrijdag start het weekend steevast met een spetterende Prébraderie in het stadspark, een organisatie van café De Florre, en Friday Freeday met hun motoren in de Stationsstraat.

Op zaterdag nemen de broers Michaël en Laurence Joossens van Discobar Joossens niemand minder dan Koen Crucke op sleeptouw in hun laaiende dj-set. Michaël begon zijn carrière als dj bij MNM, waarna hij bij NRJ de Ochtendshow deed en nu de avondshow host. Broer Laurence is jaren actief als singer-songwriter en muzikant. “Onze passie voor muziek willen we graag delen met het publiek”, aldus het duo. “Koen Crucke dropte een bom in het medialandschap toen hij zichzelf omdoopte tot MC Spaghetti. Hij wou heel graag met onze dj-act langskomen op het Stadsfestival. We denken dat onze act met Koen ongetwijfeld een meerwaarde vormt. Het wordt een nostalgische heropleving met hun jeugdidool voor veel mensen”, vertelt Michaël. “Heel concreet brengen we een act van een uur, waarbij Laurence en ik een dikke ambianceset brengen. Verwacht je aan snoeiharde meezingers en Samson en Gert-klassiekers die jong en oud kunnen meezingen.”

Ontbijt en oldtimers

De Klimaatraad van Harelbeke organiseert op zondag 17 september een ontbijt in het stadspark. Je geniet er van een fairtrade ontbijt van 8 tot 11 uur met lokale, biologische en eerlijke producten. Inschrijven kan online op www.harelbeke.be/ontbijt. Deelname kost 5 euro per volwassene en 3 euro per kind.

Friday Freeday organiseert dan weer een tentoonstelling van oldtimers en caféracers en een rondrit, eveneens op zondag 17 september om 13 uur in de Stationsstraat.

Op zaterdag 16 september kunnen de kinderen mee voor een rondrit op de moto.

AC/DC en Wereldfeest

Op zondag 17 september gaat Stadsfestival Harelbeke helemaal de pop- en rocktoer op met een ode aan The Beatles door Not the Beatles, een hommage aan U2 door U2be en een eerbetoon aan AC/DC door ACinDC. Wereldfeest Ol Tegoare is een boeiend onderdeel van Harelbeke Kermis dat dit jaar al toe is aan de tiende editie, op zondag 17 september van 14 tot 18 uur in het stadspark. Zowel mensen van buitenlandse herkomst als verenigingen die inzetten op internationale solidariteit laten er zien hoe Harelbeke inzet op diversiteit: lekkere hapjes en drankjes, muziek, workshops, infostandjes en dj Kokonuts die plaatjes komt draaien. Om 16 uur warmt Kabunga de boel op.